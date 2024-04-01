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Підприємець розповів, чому після початку війни ціни на квартири в Києві не змінилися

1 квітня 2024 19:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Підприємець розповів, чому після початку війни ціни на квартири в Києві не змінилися
Підприємець Ігор Ніконов. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні вже понад два роки триває повномасштабне вторгнення Росії. Однак цей фактор ніяк не вплинув на вартість придбання житла у Києві.

Чому так сталося, розповів підприємець Ігор Ніконов в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

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Ціни на квартири у Києві

За словами підприємця, собівартість житла у столиці зросла. Також важко знайти робітників, які будуть працювати — їхня зарплатня також виросла.

"Багато хто боїться їхати з заходу України, тому що їх на блокпостах заберуть в армію, величезний дефіцит робочої сили, і це створює умови, щоб була подвійна зарплатня", — сказав Ніконов.

Він зауважив, що проблема з кадрами відчувається на всіх рівнях.

Собівартість — перший показник, на підставі якої формується ціна, тож якщо вона росте — то логічно, що ціна на житло не буде нижчою. 

"Ти ж не будеш собі збитково працювати. Багато чоловіків закрилися вдома і бояться виходити", — зазначив Ніконов.

Він дав поради, як правильно купувати житло в ЖК. Так, якщо це не новий проєкт — обов'язково треба поспілкуватися з місцевими мешканцями.

"По-перше, подивитись тенденції, які створює девелопер та якість, по-друге — терміни, по-третє — керуюча компанія і сервіси, які ти потім матимеш. Подивіться на тарифи обслуговування. Якщо тариф низький — там буде постійно головний біль. Не може бути низький тариф там, де ви хочете отримати нормальний сервіс", — пояснив підприємець.

Нагадаємо, упродовж останніх шести місяців ціни на оренду квартир у містах-мільйонниках підвищились не більше ніж на 8%. 

Також ми писали, як у Києві змінились ціни на житло у березні.

Київ
квартири
нерухомість
житло
покупки
війна в Україні

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