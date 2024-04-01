Підприємець розповів, чому після початку війни ціни на квартири в Києві не змінилися
В Україні вже понад два роки триває повномасштабне вторгнення Росії. Однак цей фактор ніяк не вплинув на вартість придбання житла у Києві.
Чому так сталося, розповів підприємець Ігор Ніконов в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.
Ціни на квартири у Києві
За словами підприємця, собівартість житла у столиці зросла. Також важко знайти робітників, які будуть працювати — їхня зарплатня також виросла.
"Багато хто боїться їхати з заходу України, тому що їх на блокпостах заберуть в армію, величезний дефіцит робочої сили, і це створює умови, щоб була подвійна зарплатня", — сказав Ніконов.
Він зауважив, що проблема з кадрами відчувається на всіх рівнях.
Собівартість — перший показник, на підставі якої формується ціна, тож якщо вона росте — то логічно, що ціна на житло не буде нижчою.
"Ти ж не будеш собі збитково працювати. Багато чоловіків закрилися вдома і бояться виходити", — зазначив Ніконов.
Він дав поради, як правильно купувати житло в ЖК. Так, якщо це не новий проєкт — обов'язково треба поспілкуватися з місцевими мешканцями.
"По-перше, подивитись тенденції, які створює девелопер та якість, по-друге — терміни, по-третє — керуюча компанія і сервіси, які ти потім матимеш. Подивіться на тарифи обслуговування. Якщо тариф низький — там буде постійно головний біль. Не може бути низький тариф там, де ви хочете отримати нормальний сервіс", — пояснив підприємець.
Нагадаємо, упродовж останніх шести місяців ціни на оренду квартир у містах-мільйонниках підвищились не більше ніж на 8%.
Також ми писали, як у Києві змінились ціни на житло у березні.
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