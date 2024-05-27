Поднятие акцизов на топливо не повлияет на цены продуктов питания, — эксперт

Женщина покупает продукты в супермаркете. Фото: AgroPolit

Поднятие с начала июля акцизов на горючее никак не повлияет на цены на продукты питания. Это обусловлено тем, что в данной отрасли топливо используется больше всего в момент сбора продуктов с полей.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин в эфире телеканала Киев в понедельник, 27 мая.

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Падение цен на топливо

"Мы с вами практически все горючее везем из-за границы. И если цена на мировом рынке на нефть падает, то падает и цена на те объемы горючего, которые мы перевозим сюда", — пояснил Пендзин.

Поднятие акцизов на горючее не повлияет на цены на продукты питания.

"Сейчас ожидание поднятия с 1 июля акцизов на горючее даст 1,5 гривны на литр. Но мы этого на продуктах питания не ощутим, потому что основная доля горючего на продукты питания - это момент их сбора с полей", — отметил экономист.

Впрочем, экономист добавил, что будет много других факторов, влияющих на рост цены. Потребители ощутят их последствия уже в сентябре.

Ранее мы сообщали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнесов.

Также мы писали, что в Украине власти могут повысить размеры основных налогов. Над соответствующими изменениями работают в Министерстве финансов, которые вскоре будут переданы на рассмотрение в парламент.