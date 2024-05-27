Поднятие акцизов на топливо не повлияет на цены продуктов питания, — эксперт
Поднятие с начала июля акцизов на горючее никак не повлияет на цены на продукты питания. Это обусловлено тем, что в данной отрасли топливо используется больше всего в момент сбора продуктов с полей.
Об этом заявил экономист Олег Пендзин в эфире телеканала Киев в понедельник, 27 мая.
Падение цен на топливо
"Мы с вами практически все горючее везем из-за границы. И если цена на мировом рынке на нефть падает, то падает и цена на те объемы горючего, которые мы перевозим сюда", — пояснил Пендзин.
Поднятие акцизов на горючее не повлияет на цены на продукты питания.
"Сейчас ожидание поднятия с 1 июля акцизов на горючее даст 1,5 гривны на литр. Но мы этого на продуктах питания не ощутим, потому что основная доля горючего на продукты питания - это момент их сбора с полей", — отметил экономист.
Впрочем, экономист добавил, что будет много других факторов, влияющих на рост цены. Потребители ощутят их последствия уже в сентябре.
Ранее мы сообщали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнесов.
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