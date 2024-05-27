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Підняття акцизів на пальне не впливатиме на ціни продуктів харчування, — експерт

27 травня 2024 23:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Підняття акцизів на пальне не впливатиме на ціни продуктів харчування, — експерт
Жінка купує продукти в супермаркеті. Фото: AgroPolit
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Підняття з початку липня акцизів на пальне ніяк не вплине на ціни на продукти харчування. Це зумовлено тим, що у цій галузі пальне використовується найбільше лише в момент зібрання продуктів з полів.

Про це заявив економіст Олег Пендзин в ефірі телеканалу Київ у понеділок, 27 травня.

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Падіння цін на пальне

"Ми з вами практично все пальне веземо з-за кордону. І якщо ціна на світовому ринку на нафту падає, то падає і ціна на ті обсяги пального, яке ми перевозимо сюди", — пояснив Пендзин.

Підняття акцизів на пальне не вплине на ціни на продукти харчування.

"Зараз очікування підняття з 1 липня акцизів на пальне дасть 1,5 гривні на літр. Але ми цього на продуктах харчування не відчуємо, тому що основна частка пального на продукти харчування — це момент їх збирання з полів", — зазначив економіст. 

Втім, економіст додав, що буде багато інших факторів, які впливатимуть на зростання ціни. Споживачі відчують їх наслідки уже в вересні.

Раніше ми повідомляли, що в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.

Також ми писали, що в Україні влада може підвищити розміри основних податків. Над відповідними змінами працюють у Міністерстві фінансів, які невдовзі передадуть на розгляд до парламенту.

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продукти
Україна
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