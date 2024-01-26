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Под Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв, — СМИ

26 января 2024 17:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Под Санкт-Петербургом прогремел мощный взрыв, — СМИ
Взрыв в Санкт-Петербурге. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В России под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв. На видео, снятом очевидцами, можно увидеть густой столб дыма. При этом пока не известно, что было причиной взрыва и каковы его последствия.

Об этом пишут росСМИ.

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На кадрах видно, как вверх поднимается сильный столб дыма. Некоторые очевидцы уверяют, что при взрыве загудела земля.

На видео можно увидеть столб белого дыма. Очевидец снимает видео и не скрывает страха.

"Как е...ло сейчас. Вообще не ясно, что произошло", — говорит мужчина.

В российском МЧС рассказали, что инцидент связан с плановыми работами на карьере в Гаврилово.

Как ранее сообщалось, в России в Санкт-Петербурге ночью 7 января вспыхнул сильный пожар. Там горят склады на площади более 4000 квадратных метров.

Напомним, что атака по российской нефтебазе в Ленинградской области осуществлялась с помощью беспилотников украинского производства. Они смогли пролететь расстояние в 1250 километров и поразить цель.

война
взрыв
Украина
оккупанты
Россия

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