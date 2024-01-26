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Під Санкт-Петербургом прогримів потужний вибух, — ЗМІ

26 січня 2024 17:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Під Санкт-Петербургом прогримів потужний вибух, — ЗМІ
Вибух у Санкт-Петербурзі. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Росії під Санкт-Петербургом стався потужний вибух. На відео, яке зняли очевидці, можна побачити густий стовп диму. При цьому наразі не відомо, що було причиною вибуху і якими є його наслідки.

Про це пишуть росЗМІ.

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На кадрах видно, як вгору підіймається сильний стовп диму. Деякі очевидці запевняють, що під час вибуху загуділа земля.

На відео можна побачити стовп білого диму. Очевидець знімає відео і не приховує свого страху.

"Як йо...ло зараз. Взагалі не ясно, що сталося", — каже чоловік.

У російському МНС розповіли, що інцидент повʼязаний з плановими роботами на карʼєрі в Гаврилово.

Як раніше ми повідомляли, що у Росії в Санкт-Петербурзі вночі 7 січня спалахнула сильна пожежа. Там горять склади на площі понад 4000 квадратних метрів. 

Нагадуємо, що атака по російській нафтобазі у Ленінградській області здійснювалася за допомогою безпілотників українського виробництва. Вони змогли пролетіти відстань у 1250 кілометрів і влучити в ціль.

війна
вибух
Україна
окупанти
Росія

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