Під Санкт-Петербургом прогримів потужний вибух, — ЗМІ

Вибух у Санкт-Петербурзі. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Росії під Санкт-Петербургом стався потужний вибух. На відео, яке зняли очевидці, можна побачити густий стовп диму. При цьому наразі не відомо, що було причиною вибуху і якими є його наслідки.

Про це пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Під Санкт-Петербургом лунають потужні вибухи

На кадрах видно, як вгору підіймається сильний стовп диму. Деякі очевидці запевняють, що під час вибуху загуділа земля.

На відео можна побачити стовп білого диму. Очевидець знімає відео і не приховує свого страху.

"Як йо...ло зараз. Взагалі не ясно, що сталося", — каже чоловік.

У російському МНС розповіли, що інцидент повʼязаний з плановими роботами на карʼєрі в Гаврилово.

Як раніше ми повідомляли, що у Росії в Санкт-Петербурзі вночі 7 січня спалахнула сильна пожежа. Там горять склади на площі понад 4000 квадратних метрів.

Нагадуємо, що атака по російській нафтобазі у Ленінградській області здійснювалася за допомогою безпілотників українського виробництва. Вони змогли пролетіти відстань у 1250 кілометрів і влучити в ціль.