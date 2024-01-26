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Под Черниговом построят самый длинный мост через Десну

26 января 2024 21:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Под Черниговом построят самый длинный мост через Десну
Строительство нового моста через Десну. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Под Черниговом будет построен новый мост через реку Десна. При этом планируется использовать уникальные новейшие технологии.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Через Десну построят новый мост

В Министерстве сообщили, что конструкция сооружения будет иметь самое длинное сплошное монолитное пролетное строение из постнапряженного бетона.

"На практике это означает, что технологии, используемые при строительстве, учитывают современные нормы нагрузки и делают новый мост сверхустойчивым к трещинам", — пояснили в Министерстве.

мост
Новый мост через Десну. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
мост
Конструкции, которые будут удерживать мост через Десну. Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
мост
Строительная техника на объекте. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Также в Министерстве отметили, что новый мост станет самым длинным мостом через Десну. Его длина составит 628 метров.

Также он будет иметь четыре полосы для движения, транспортные развязки, подземный пешеходный переход, тротуарную и пешеходную зоны. Также предусмотрены велодорожки и проезды для маломобильных групп населения.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области ввели в эксплуатацию еще два моста, которые были повреждены в результате военной агрессии РФ. Между тем, заканчивается ремонт еще одного объекта на одной из автодорог.

Напомним, что путепровод на дороге М-30 Стрый — Изварино, что между селами Пантаевка и Веселое в Кировоградской области, открыли для движения транспорта. Он был закрыт для ремонта 16 сентября 2023 года.

мост
Чернигов
Украина
строительство
технологии

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