Под Черниговом построят самый длинный мост через Десну

Строительство нового моста через Десну. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Под Черниговом будет построен новый мост через реку Десна. При этом планируется использовать уникальные новейшие технологии.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также:

Через Десну построят новый мост

В Министерстве сообщили, что конструкция сооружения будет иметь самое длинное сплошное монолитное пролетное строение из постнапряженного бетона.

"На практике это означает, что технологии, используемые при строительстве, учитывают современные нормы нагрузки и делают новый мост сверхустойчивым к трещинам", — пояснили в Министерстве.

Новый мост через Десну. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Конструкции, которые будут удерживать мост через Десну. Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Строительная техника на объекте. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Также в Министерстве отметили, что новый мост станет самым длинным мостом через Десну. Его длина составит 628 метров.

Также он будет иметь четыре полосы для движения, транспортные развязки, подземный пешеходный переход, тротуарную и пешеходную зоны. Также предусмотрены велодорожки и проезды для маломобильных групп населения.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области ввели в эксплуатацию еще два моста, которые были повреждены в результате военной агрессии РФ. Между тем, заканчивается ремонт еще одного объекта на одной из автодорог.

Напомним, что путепровод на дороге М-30 Стрый — Изварино, что между селами Пантаевка и Веселое в Кировоградской области, открыли для движения транспорта. Он был закрыт для ремонта 16 сентября 2023 года.