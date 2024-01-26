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Під Черніговом побудують найдовший міст через Десну

26 січня 2024 21:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Під Черніговом побудують найдовший міст через Десну
Будівництво нового мосту через Десну. Фото: Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під Черніговом буде побудовано новий міст через річку Десна. При цьому планується застосувати унікальні новітні технології.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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В Міністерстві повідомили, що конструкція споруди матиме найдовшу суцільну монолітну прогонову будову з постнапруженого бетону.

"На практиці це означає, що технології які використовуються під час будівництва, враховують сучасні норми навантаження та роблять новий міст надстійким до тріщин", — пояснили у Міністерстві.

міст
Новий міст через Десну. Фото: Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України
міст
Конструкції, яку утримуватимуть міст через Десну. Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України
міст
Будівелька техніка на об'єкті. Фото: Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України

Також у Міністерстві зазначили, що новий міст стане найдовшим мостом через Десну. Його довжина складатиме 628 метрів.

Також він матиме чотири смуги для руху, транспортні розв’язки, підземний пішохідний перехід, тротуарну та пішохідну зони. Також передбачено велодоріжки та проїзди для маломобільних груп населення.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були пошкоджені внаслідок військової агресії РФ. Тим часом закінчується ремонт ще одного об'єкта на одній з автодоріг. 

Нагадуємо, що шляхопровід на дорозі М-30 Стрий — Ізварине, що між селами Пантаївка та Веселе у Кіровоградській області, відкрили для руху транспорту. Він був закритий на ремонт 16 вересня 2023 року.

міст
Чернігів
Україна
будівництво
технології

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