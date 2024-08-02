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Во время войны судьям в отставке выплатили около 10 миллиардов гривен

2 августа 2024 07:15
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Во время полномасштабной войны украинские судьи в отставке получили около 10 миллиардов гривен
Деньги и судейский молоток. Фото иллюстративное: dtkt.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Во время полномасштабного вторжения находящиеся в отставке украинские судьи получили почти 10 миллиардов гривен пенсий. Им выплатили 9,6 миллиарда гривен.

Об этом в ответ на запрос журналистов "Слідства.Інфо" сообщили в Пенсионном фонде.

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По состоянию на начало августа 2024 года Украина содержит сотни судей в отставке. Размер этого содержания зависит от того, какую заработную плату получал судья, занимая должность (в зависимости от стажа пенсия составляет от 50% до 90% зарплаты), поэтому у некоторых должностных лиц эти выплаты могут достигать сотни тысяч гривен ежемесячно.

В 2022 году на содержание судей потратили 4,1 миллиарда гривен, в 2023 году — 4,4 миллиарда гривен, а в период с января по апрель 2024 года — 1,1 миллиарда гривен.

По данным Высшего совета правосудия, в период с июля 2023 по июль 2024 в отставку ушли 239 судей: из них 130 работали в Киеве.

Напомним, если у человека, достигшего 65 лет, нет 15 лет стажа, государство может назначить ему социальную помощь. Такая выплата не может быть больше прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть — 3 028 гривен.

Также мы сообщали, что некоторые пенсионеры в августе смогут получить доплаты к пенсиям. Правда, такие привилегии будут иметь только граждане младше 70 лет, получающие пенсию в размере не более 10 340 гривен.

выплаты пенсии судьи отставка война в Украине

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