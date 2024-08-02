Під час повномасштабної війни українські судді у відставці отримали майже 10 мільярдів гривень

Гроші та суддівський молоток. Фото ілюстративне: dtkt.ua

Під час повномасштабного вторгнення українські судді, що перебувають у відставці, отримали майже 10 мільярдів гривень пенсій. Їм виплатили 9,6 мільярда гривень.

Про це у відповідь на запит журналістів "Слідства.Інфо" повідомили в Пенсійному фонді.

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Станом на початок серпня 2024 року Україна утримує сотні суддів у відставці. Розмір цього утримання залежить від того, яку заробітну плату отримував суддя, коли обіймав посаду (залежно від стажу пенсія становить від 50% до 90% зарплати), тому в деяких посадовців ці виплати можуть сягати сотні тисяч гривень щомісяця.

У 2022 році на утримання суддів витратили 4,1 мільярда гривень, у 2023 році — 4,4 мільярда гривень, а в період із січня по квітень 2024 року — 1,1 мільярда гривень.

За даними Вищої ради правосуддя, у період із липня 2023 року по липень 2024 року у відставку пішли 239 суддів: з них 130 працювали в Києві.

Нагадаємо, якщо в людини, яка досягла 65 років, немає 15 років стажу, держава може призначити їй соціальну допомогу. Така виплата не може бути більшою за прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень.

Також ми повідомляли, що деякі пенсіонери в серпні зможуть отримати доплати до пенсій. Щоправда, такі привілеї матимуть лише громадяни віком не молодше 70 років, які отримують пенсію в розмірі не більше 10 340 гривень.