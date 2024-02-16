Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Во время пресс-конференции на Берлинале на телефоне Забужко сработала сирена воздушной тревоги arrow

Во время пресс-конференции на Берлинале на телефоне Забужко сработала сирена воздушной тревоги

16 февраля 2024 03:31
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
На телефоне Забужко сработала сирена воздушной тревоги – Берлинале
Оксана Забужко на 74-м Берлинале. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

На пресс-конференции, которая состоялась в рамках Берлинского международного кинофестиваля 15 февраля, на телефоне украинской писательницы Оксаны Забужко сработала сирена воздушной тревоги. Художница является одним из жюри 74-го Берлинале.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Сирена в Забужко на Берлинале

Забужко объяснила аудитории, что уведомление знаменовало конец воздушной тревоги в Киеве, продолжавшейся с самого утра.

Таким незапланированным жестом она в очередной раз напомнила миру о войне в Украине.

Как известно, в этом году писательница официально присоединилась к жюри Берлинского международного кинофестиваля. За всю историю Берлинале — это второй раз, когда к основному составу судей присоединился украинский представитель.

Напомним, 15 февраля войска РФ нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.

Так, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

К тому же враг направил цели на Киев. К счастью, ПВО уничтожило все ракеты, летевшие в направлении столицы. В результате падения обломков в Бучанской общине повреждены дома. К тому же в селе Буда-Бабинецкая образовалась огромная воронка.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.

Захватчики атаковали крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59. . Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 враждебных целей .

кино
воздушная тревога
сирена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме