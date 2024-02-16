На телефоне Забужко сработала сирена воздушной тревоги – Берлинале

Оксана Забужко на 74-м Берлинале. Фото: скриншот

На пресс-конференции, которая состоялась в рамках Берлинского международного кинофестиваля 15 февраля, на телефоне украинской писательницы Оксаны Забужко сработала сирена воздушной тревоги. Художница является одним из жюри 74-го Берлинале.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Сирена в Забужко на Берлинале

Забужко объяснила аудитории, что уведомление знаменовало конец воздушной тревоги в Киеве, продолжавшейся с самого утра.

Таким незапланированным жестом она в очередной раз напомнила миру о войне в Украине.

Как известно, в этом году писательница официально присоединилась к жюри Берлинского международного кинофестиваля. За всю историю Берлинале — это второй раз, когда к основному составу судей присоединился украинский представитель.

Напомним, 15 февраля войска РФ нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.

Так, оккупанты обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадали четыре человека.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

К тому же враг направил цели на Киев. К счастью, ПВО уничтожило все ракеты, летевшие в направлении столицы. В результате падения обломков в Бучанской общине повреждены дома. К тому же в селе Буда-Бабинецкая образовалась огромная воронка.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.

Захватчики атаковали крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59. . Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 враждебных целей .