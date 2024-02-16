На телефоні Забужко спрацювала сирена повітряної тривоги - Берлінале

Оксана Забужко на 74-му Берлінале. Фото: скриншот

На пресконференції, що відбулася у рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю 15 лютого, на телефоні української письменниці Оксани Забужко спрацювала сирена повітряної тривоги. Мисткиня є однією з журі 74-го Берлінале.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

Сирена у Забужко на Берлінале

Забужко пояснила аудиторії, що сповіщення знаменувало кінець повітряної тривоги у Києві, що тривала з самого ранку.

Таким незапланованим жестом вона вкотре нагадала світові про війну в Україні.

Як відомо, цього року письменниця офіційно доєдналася до журі Берлінського міжнародного кінофестивалю. За усю історію Берлінале — це лише другий раз, коли до основного складу суддів приєднався український представник.

Нагадаємо, 15 лютого війська РФ завдали масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Повідомлялося про низку вибухів у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах.

Так, окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждали четверо людей.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

До того ж ворог спрямував цілі на Київ. На щастя, ППО знищила всі ракети, які летіли в напрямку столиці. Внаслідок падіння уламків у Бучанській громаді пошкоджені будинки. До того ж у селі Буда-Бабинецька утворилася величезна вирва.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.

Загарбники атакували крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300 та керованими авіаційними ракетами Х-59. Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ворожих цілей.