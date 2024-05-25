Пять украинских сел могут попасть в перечень лучших туристических

Ворохта. Фото: discover.ua

Пять населенных пунктов Украины могут попасть в список "Лучшие туристические села" 2024 года. Речь идет о сети Организации Объединенных Наций Туризм. Включение украинских поселков будет гарантировать не только внимание путешественников со всего мира, но и позволит им рассчитывать на менторство от UN Tourism и потенциальную финансовую поддержку иностранных доноров, которые занимаются продвижением туризма как движущей силы развития сельской местности.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.

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Специальная комиссия отобрала из девяти поданных заявок пять. Эта глобальная инициатива отмечает села, лидирующие в развитии сельской местности и сохранении ландшафтов, культурного разнообразия, местных ценностей и кулинарных традиций.

Высокогорный поселок Ворохта

Населенный пункт у подножия Говерлы известен своим виадуком и является центром горнолыжного туризма.

Село Зеленый Гай

На его территории находится одноименная ферма, которая с началом полномасштабной войны Украины против России стала настоящим убежищем для более 300 человек и 1500 домашних животных, которых вывезли из зоны боевых действий.

Горный поселок-курорт Квасы

Населенный пункт известен своими минеральными лечебными источниками, крафтовой продукцией и производством гуцульских лыжников.

Старинная деревня Олика

Оно внесено в список исторических населенных мест Украины и может похвастаться десятью объектами исторического наследия. Один из которых — средневековый замок князей Радзивиллов.

Село Урич

Уникальная деревня с бойковской аутентикой, сохранившейся в местных обрядах и архитектуре. Рядом с ним находится средневековая наскальная крепость и таможня Тустань.

"Список сел признанных тайным консультативным советом лучшими будет обнародован в конце 2024 года на официальных ресурсах ООН Туризм", — говорится в сообщении.

Пост ГАРТ. Фото: facebook.com/DARTUkraine

Пост ГАРТ. Фото: скриншот

Напомним, для того чтобы Украина смогла полностью восстановить собственный туристический сектор и культурное наследие, необходимо около 9 миллиардов долларов. Это связано с серьезными последствиями российских атак. На восстановление уйдет около десяти лет.

Также в Одессе дата открытия курортного сезона остается неопределенной, так как такое решение зависит от ОВА. Однако в город уже начинают наведываться гости, а первые туристические автобусы вышли на свои маршруты.