П'ять українських сіл можуть потрапити до переліку кращих туристичних

Ворохта. Фото: discover.ua

П'ять населених пунктів України можуть потрапити до переліку "Кращі туристичні села" 2024 року. Йдеться про мережу Організації Об'єднаних Націй Туризм. Включення українських селищ гарантуватиме не тільки увагу мандрівників з усього світу, а й дозволить їм розраховувати на менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів, які займаються просуванням туризму як рушійної сили розвитку сільської місцевості.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму України в Facebook.

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Спеціальна комісія відібрала з дев’яти поданих заявок п’ять. Ця глобальна ініціатива відзначає села, які лідирують у розвитку сільської місцевості та збереженні ландшафтів, культурного розмаїття, місцевих цінностей і кулінарних традицій.

Високогірне селище Ворохта

Населений пункт біля підніжжя Говерли відоме своїм віадуком і є центром гірськолижного туризму.

Село Зелений Гай

На його території знаходиться однойменна ферма, що з початком повномасштабної війни України проти Росії стала справжнім прихистком для понад 300 людей та 1500 свійських тварин, яких вивезли з зони бойових дій.

Гірське селище-курорт Кваси

Населений пункт відомий своїми мінеральними цілющими джерелами, крафтовою продукцією та виробництвом гуцульських лижників.

Старовинне село Олика

Воно внесене до списку історичних населених місць України і може похизуватися десятьма об’єктами історичної спадщини. Один з яких — середньовічний замок князів Радзивіллів.

Село Урич

Унікальне село з бойківською автентикою, яка збереглася в місцевих обрядах та архітектурі. Поряд із ним знаходиться середньовічна наскельна фортеця і митниця Тустань.

"Список сіл визнаних таємною консультативною радою найкращими буде оприлюднений наприкінці 2024 року на офіційних ресурсах ООН Туризм", — йдеться у повідомленні.

Допис ДАРТ. Фото: facebook.com/DARTUkraine

Допис ДАРТ. Фото: скриншот

Нагадаємо, для того, щоб Україна змогла повністю відновити власний туристичний сектор та культурну спадщину, необхідно близько 9 мільярдів доларів. Це пов'язано із серйозними наслідками російських атак. На відновлення потрібно близько десяти років.

Також в Одесі дата відкриття курортного сезону залишається невизначеною, адже таке рішення залежить від ОВА. Проте до міста вже починають навідуватись гості, а перші туристичні автобуси вийшли на свої маршрути.