Пять министерств работают над разработкой единой стратегии в кадровой и ветеранской политике

Представители министерств. Фото: Минобороны

Пять украинских министерств объединили усилия по разработке единого подхода к кадровой и ветеранской политике в Силах обороны. Среди них: Министерство обороны,

Минветеранов, Министерство социальной политики, Министерство здравоохранения Украины и Министерство экономики Украины.

Об этом сообщает Минобороны.

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Так, во время встречи определили ключевые задачи:

создать неразрывную цепочку предоставления услуг для военного и членов его семьи — как в период службы, так и после демобилизации;

четко разграничить сферы ответственности по сопровождению мобилизованных и демобилизованных ветеранов;

разработать цифровые инструменты для оценки потребностей ветеранов — социальных, медицинских, образовательных и других услуг.

"Сегодня мы наработали базовые принципы, на которых должна основываться новая система, и достигли договоренностей между органами государственной власти", — рассказала заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

По ее словам, для наполнения новой системы конкретными нормами в ближайшее время стороны приступят к работе с представителями ветеранских организаций.

Представители министерств в ходе обсуждения. Фото: Минобороны

В то же время, заместитель Министра социальной политики Украины Дария Марчак подчеркнула, что действующее законодательство в сфере социальной поддержки ветеранов не учитывает потребностей каждого отдельного ветерана и его семьи.

"А большинство льгот несоответствуют современным условиям жизни. Поэтому крайне важно разработать такие изменения в законодательство, которые будут давать возможность ветеранам и членам их семей получить нужную именно им поддержку, при этом учитывая уже действующие многочисленные правительственные программы, доказавшие свою эффективность", — сказала она.

Также заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная отметила, что уже сейчас ее министерство привлекает ветеранов и ветеранок к занятости и рынку труда в рамках ряда проектов, что включает возможность получить грант на развитие или создание собственного бизнеса, получить актуальные для современного рынка труда навыки, получить ваучер на обучение, пройти курсы в центрах профтехобразования при ГСЗ и обустроить рабочее место для лица с инвалидностью.

Представители министерств в ходе обсуждения. Фото: Минобороны

"Важно, чтобы все эти возможности были системно отражены в новом целостном законопроекте о ветеранской политике, что сделает их еще более доступными для ветеранов и ветеранок", — рассказала она.

Сейчас над разработкой законопроекта "Об основах ветеранской политики в Украине" работает Министерство по делам ветеранов — действенность зависит от слаженной работы между всеми привлеченными Министерствами.

По словам заместителя Министра здравоохранения Марии Карчевич, ее ведомство работает над тремя ключевыми параметрами — качество, доступность и безвозмездность медицинской помощи для украинцев.

"Они отражены и в программе медгарантий, уже покрывающей большинство востребованных услуг для ветеранов. Конечно, планируем и дальше учитывать необходимые потребности ветеранов в различных направлениях и услугах медицинской сферы. Однако ими смогут воспользоваться все без исключения граждане нашей страны", — сказала Карчевич.

Добавляется, что совместная работа над социальной политикой в отношении действующих военнослужащих и ветеранов будет продолжаться при участии ветеранов и представителей профильных организаций в ближайшее время.

Скриншот сообщения Минобороны

Скриншот сообщения Минобороны

Напомним, что украинские ветераны и ветеранки войны имеют право на безвозмездные первичные медицинские услуги, предоставляемые по пакету "Первоначальная медицинская помощь". Их можно получить, обратившись к семейному врачу.

Также мы писали, что государством для ветеранов предусмотрен определенный статус и льготы. А именно, статус участника боевых действий. Вместе с тем УБД награждают специальной медалью.