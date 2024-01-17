П’ять міністерств працюють над розробкою єдиної стратегії у кадровій та ветеранській політиці

Представники міністерств. Фото: Міноборони

П’ять українських міністерств об’єднали зусилля задля розробки єдиного підходу до кадрової та ветеранської політики в Силах оборони. Серед них: Міністерство оборони,

Мінветеранів, Міністерство соціальної політики України, Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство економіки України.

Про це повідомляє Міноборони.

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Так, під час зустрічі визначили ключові завдання:

створити нерозривний ланцюжок надання послуг для військового та членів його родини — як у період служби, так і після демобілізації;

чітко розмежувати сфери відповідальності щодо супроводу мобілізованих і демобілізованих ветеранів;

розробити цифрові інструменти оцінки потреб ветеранів — соціальних, медичних, освітніх та інших послуг.

"Сьогодні ми напрацювали базові принципи, на яких має засновуватися нова система, і досягли домовленостей між органами державної влади", — розповіла заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

За її словами, для наповнення нової системи конкретними нормами найближчим часом сторони почнуть роботу із представниками ветеранських організацій.

Представники міністерств під час обговорень. Фото: Міноборони

Водночас заступниця Міністра соціальної політики України Дарія Марчак наголосила, що чинне законодавство у сфері соціальної підтримки ветеранів не враховує потреб кожного окремого ветерана та його родини.

"А більшість пільг є невідповідними сучасним умовам життя. Тому вкрай важливо розробити такі зміни до законодавства, які даватимуть можливість ветеранам та членам їхніх родин отримати потрібну саме їм підтримку, при цьому враховуючи вже діючі численні урядові програми, що довели свою ефективність", — сказала вона.

Також заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна зауважила, що вже зараз її міністерство залучає ветеранів та ветеранок до зайнятості та ринку праці у рамках низки проєктів, що, зокрема, включає можливість отримати грант на розвиток або створення власного бізнесу, здобути актуальні для сучасного ринку праці навички, отримати ваучер на навчання, пройти курси у центрах профтехосвіти при ДСЗ та облаштувати робоче місце для особи з інвалідністю.

Представники міністерств під час обговорень. Фото: Міноборони

"Важливо, щоби всі ці можливості були системно відображені в новому цілісному законопроєкті про ветеранську політику, що зробить їх ще доступнішими для ветеранів та ветеранок", — розповіла вона.

Зараз над розробкою законопроєкту "Про засади ветеранської політики в Україні" працює Міністерство у справах ветеранів — дієвість залежить від злагодженої роботи між усіма залученими Міністерствами.

За словами заступниці Міністра охорони здоров’я Марії Карчевич її відомство працює над трьома ключовими параметрами — якість, доступність та безоплатність медичної допомоги для українців.

"Вони відображені й в програмі медгарантій, яка вже покриває більшість затребуваних послуг для ветеранів. Звісно, плануємо і далі враховувати необхідні потреби ветеранів у різних напрямах і послугах медичної сфери. Однак, ними зможуть скористатися всі без винятку громадяни нашої країни", — сказала Карчевич.

Додається, що спільна робота над соціальною політикою щодо чинних військовослужбовців та ветеранів триватиме за участі ветеранів та представників профільних громадських організацій найближчим часом.

Скриншот допису Міноборони

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, що українські ветерани та ветеранки війни мають право на безоплатні первинні медичні послуги, які надаються за пакетом "Первинна медична допомога". Їх можна отримати, звернувшись до сімейного лікаря.

Також ми писали, що державою для ветеранів передбачено певний статус та пільги. А саме статус учасника бойових дій. Разом із тим УБД нагороджують спеціальною медаллю.