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Пять самолетов и три квартиры — национализировано имущество запорожского нардепа-коллаборанта

5 июня 2024 14:39
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Национализировано имущество запорожского нардепа-коллаборанта
Евгений Балицкий. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Благодаря СБУ Украина национализировала имущество гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого более чем на 120 миллионов гривен. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов коллаборанта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Национализация имущества Балицкого — что известно

Отмечается, что также было национализировано имущество, которым фигурант владел со своей семьей — женой, сыном и отцом.

"Среди изъятых активов — киевская компания, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов. Остальное национализированное имущество находится на временно захваченной части Запорожской области. Речь идет о 5 легких самолетах, 3 квартирах, частном доме, 2 земельных участках и 4 автомобилях премиум класса, в частности Lexus BMW", — сообщили в СБУ.

Кроме того, национализировано 100% уставного капитала шести предприятий во временно оккупированном Мелитополе. Среди них местная телерадиокомпания, работающая сейчас на агрессора.

Общая стоимость национализированного имущества составляет более 120 млн. грн.

Как известно, по материалам СБУ, в конце июня 2023 года Балицкий получил заочно 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Балицкий объявил Мелитополь столицей Запорожской области, фактически отказавшись от оккупации Запорожья.

Также ранее он заявил, что переговоров по ЗАЭС не последует. Балицкий назвал ее собственностью Российской Федерации.

национализация
недвижимость
Евгений Балицкий
имущество

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