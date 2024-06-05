Пять самолетов и три квартиры — национализировано имущество запорожского нардепа-коллаборанта
Благодаря СБУ Украина национализировала имущество гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого более чем на 120 миллионов гривен. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов коллаборанта.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Национализация имущества Балицкого — что известно
Отмечается, что также было национализировано имущество, которым фигурант владел со своей семьей — женой, сыном и отцом.
"Среди изъятых активов — киевская компания, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолетов. Остальное национализированное имущество находится на временно захваченной части Запорожской области. Речь идет о 5 легких самолетах, 3 квартирах, частном доме, 2 земельных участках и 4 автомобилях премиум класса, в частности Lexus BMW", — сообщили в СБУ.
Кроме того, национализировано 100% уставного капитала шести предприятий во временно оккупированном Мелитополе. Среди них местная телерадиокомпания, работающая сейчас на агрессора.
Общая стоимость национализированного имущества составляет более 120 млн. грн.
Как известно, по материалам СБУ, в конце июня 2023 года Балицкий получил заочно 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, Балицкий объявил Мелитополь столицей Запорожской области, фактически отказавшись от оккупации Запорожья.
Также ранее он заявил, что переговоров по ЗАЭС не последует. Балицкий назвал ее собственностью Российской Федерации.
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