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П'ять літаків, три квартири та інше — націоналізовано майно запорізького нардепа-колаборанта

5 червня 2024 14:39
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Націоналізовано майно запорізького нардепа-колаборанта
Євген Балицький. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Завдяки СБУ Україна націоналізувала майно гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького на понад 120 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України активів колаборанта.

Про це повідомляє прессслужба відомства.

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Зазначається, що також було націоналізовано майно, яким фігурант володів через свою сім’ю — дружину, сина та батька.

"Серед вилучених активів — київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області. Йдеться про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW", — повідомили в СБУ.

Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них місцева телерадіокомпанія, яка наразі працює на агресора.

Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 млн грн.

Як відомо, за матеріалами СБУ, наприкінці червня 2023 року Балицький отримав заочно 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Балицький оголосив Мелітополь столицею Запорізької області, фактично відмовившись від окупації Запоріжжя.

Також раніше він заявив, що переговорів щодо ЗАЕС не буде. Балицький назвав її власністю Російської Федерації.

націоналізація
нерухомість
Євген Балицький
майно

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