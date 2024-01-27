Переплатили более 3 млн — в Кривом Роге больница купила для военных некачественные аптечки

Одна из больниц Украины. Фото: Харьковская ОВА

В Днепропетровской области Центрально-Городской районный суд города избрал главному врачу в Кривом Роге меру пресечения в виде ничего домашнего ареста. Ее обвиняют в том, что из-за нее могли закупить некачественные аптечки для военных и переплаты 3,4 млн. грн.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо".

Читайте также:

В Кривом Роге больница переплатила более 3 млн

Договор на поставку трех тысяч аптечек был заключен с коммунальным предприятием "Фармация" Криворожского городского совета. На это должны были потратить 9,3 млн. грн.

"Подрядчик проделал свою работу и полностью поставил аптечки, за что получил деньги. После этого закупкой заинтересовались правоохранители и выявили нарушения", — говорится в сообщении.

В то же время, по словам правоохранителей, больница нарушила определенные законом процедуры закупки, в частности безосновательно заключила соглашение с КП "Фармация" вне системы "Prozorro".

Кроме того, в больнице могли незаконно проводить мониторинг цен на аптечки, из-за чего государство переплатило за них 3,4 млн. грн.

"Подозревают в совершении этого преступления главный врач Криворожской городской больницы №2 Елена Климович. Она подписала договор на поставку аптечек. Ей инкриминируют служебную халатность. Если суд признает ее виновной, то Климович грозит 5 лет тюрьмы, запрет возглавлять и штраф ", — указано в сообщении.

Суд города Кривого Рога Днепропетровской области избрал Климович меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 22 марта 2024 года.

Напомним, водитель-электрик воинской части Денис С. из Закарпатской области пользовался положением и продавал бланки повесток с печатью и подписью ТЦК. Покупатели сами вписывали личную информацию, что позволяло им уклоняться от мобилизации до двух месяцев.