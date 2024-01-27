Переплатили понад 3 млн — у Кривому Розі лікарня купила для військових неякісні аптечки

Одна з лікарень України. Фото: Харківська ОВА

У Дніпропетровській області Центрально-Міський районний суд міста обрав головній лікарці у Кривому Розі запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту. Її звинувачують у тому, що через неї могли закупити неякісні аптечки для військових і переплати 3,4 млн грн.

Про це інформує "Слідство.Інфо".

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Договір на постачання трьох тисяч аптечок уклали з комунальним підприємством "Фармація" Криворізької міської ради. На це мали витратити 9,3 млн. грн.

"Підрядник виконав свою роботу та повністю поставив аптечки, за що отримав гроші. Після цього закупівлею зацікавилися правоохоронці та виявили порушення", — йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами правоохоронців, лікарня порушила визначені законом процедури закупівлі, зокрема, безпідставно уклала угоду з КП "Фармація" поза системою "Prozorro".

Крім того, в лікарні могли незаконно проводити моніторинг цін на аптечки, через що держава переплатила за них 3,4 млн грн.

"Підозрюють у скоєнні цього злочину головну лікарку Криворізької міської лікарні №2 Олену Климович. Вона підписала договір на постачання аптечок. Їй інкримінують службову недбалість. Якщо суд визнає її винною, то Климович загрожує 5 років в’язниці, заборона очолювати медичні заклади впродовж трьох років та штраф", — вказано у повідомленні.

Наразі суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області обрав Климович запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 22 березня 2024 року.

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