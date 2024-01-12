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Пентагон не нашел доказательств хищения военной помощи в Украине

12 января 2024 00:57
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Военная помощь Украине - кто воровал оружие в Украине
Спикер Пентагона Патрик Райдер
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В США должным образом не отслеживали военную помощь для Украины, однако доказательств, что любое оружие для ВСУ шло не по назначению, нет.

Об этом сообщили в амариканском Минобороны в четверг, 11 января. Заявление прозвучало от представителя Пентагона Патрика Райдера.

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Он прокомментировал отчет генерального инспектора по проблемам с учетом военной помощи Украине, в котором говорилось, что ведомство не смогло в полной мере отчитаться о почти 40 тысячах единиц оружия, которые предназначались для помощи Украине, начиная с 2014 года.

"На сегодняшний день нет никаких достоверных доказательств попадания не в те руки передового конвенционного оружия, которое США передали Украине", — сказал Райдер.

Он подчеркнул, что США видят, как Россия постоянно пытается распространять дезинформацию об обратном.

"Но факт заключается в том, что мы наблюдали за тем, как украинцы используют эти возможности на поле боя", — заявил Райдер, добавив, что ВСУ используют американское оружие эффективно.

Напомним, Конгресс США и Белый дом думают о том, чтобы увеличить финансовую помощь для Украины. Если такую инициативу поддержат, то Америка может выделить до 65,5 млрд долларов.

оружие
финансовая помощь
военная помощь
Пентагон
гуманитарная помощь
война в Украине

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