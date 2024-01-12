Военная помощь Украине - кто воровал оружие в Украине

Спикер Пентагона Патрик Райдер

В США должным образом не отслеживали военную помощь для Украины, однако доказательств, что любое оружие для ВСУ шло не по назначению, нет.

Об этом сообщили в амариканском Минобороны в четверг, 11 января. Заявление прозвучало от представителя Пентагона Патрика Райдера.

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LIVE: @PentagonPresSec Air Force Maj. Gen. Pat Ryder briefs news media в Пентагоне. https://t.co/A1X4njA8ka — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) January 11, 2024

Что сказали в Пентагоне

Он прокомментировал отчет генерального инспектора по проблемам с учетом военной помощи Украине, в котором говорилось, что ведомство не смогло в полной мере отчитаться о почти 40 тысячах единиц оружия, которые предназначались для помощи Украине, начиная с 2014 года.

"На сегодняшний день нет никаких достоверных доказательств попадания не в те руки передового конвенционного оружия, которое США передали Украине", — сказал Райдер.

Он подчеркнул, что США видят, как Россия постоянно пытается распространять дезинформацию об обратном.

"Но факт заключается в том, что мы наблюдали за тем, как украинцы используют эти возможности на поле боя", — заявил Райдер, добавив, что ВСУ используют американское оружие эффективно.

Напомним, Конгресс США и Белый дом думают о том, чтобы увеличить финансовую помощь для Украины. Если такую инициативу поддержат, то Америка может выделить до 65,5 млрд долларов.