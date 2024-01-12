Військова допомога Україні - хто крав зброю в Україні

Речник Пентагону Патрик Райдер

У США належним чином не відстежували військову допомогу для України, проте доказів, що будь-яка зброя для ЗСУ йшла не за призначенням, немає.

Про це повідомили в амариканському Міноборони у четвер, 11 січня. Заява прозвучала від речника Пентагону Патрика Райдера.

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LIVE: @PentagonPresSec Air Force Maj. Gen. Pat Ryder briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/A1X4njA8ka — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) January 11, 2024

Що сказали у Пентагоні

Він прокоментував звіт генерального інспектора стосовно проблем із обліком військової допомоги Україні, у якому йшлося про те, що відомство не змогло повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

"На сьогодні немає жодних достовірних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку США передали Україні", — сказав Райдер.

Він підкреслив, що США бачать, як Росія постійно намагається поширювати дезінформацію про зворотнє".

"Але факт полягає в тому, що ми спостерігали за тим, як українці використовують ці спроможності на полі бою", – заявив Райдер, додавши, що ЗСУ використовують американську зброю ефективно.

Нагадаємо, Конгрес США та Білий дім думають над тим, аби збільшити фінансову допомогу для України. Якщо таку ініціативу підтримають, то Америка може виділити до 65,5 мільярда доларів.