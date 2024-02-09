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Пенсионерам рассказали, что они должны срочно сделать, чтобы в дальнейшем получать выплаты

9 февраля 2024 19:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пенсионерам рассказали, что они должны срочно сделать, чтобы в дальнейшем получать выплаты
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине пенсионеры, которые стали вынужденно перемещенными лицами раньше, чем до 24 февраля 2022, могут пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 пенсионеры. Выполнить эту процедуру должны все получатели пенсий и социальных выплат.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины в пятницу, 9 февраля.

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Данная процедура необходима, чтобы проверить, действительно ли выплата получает именно тот, кому она была назначена. Через карантин в связи с Covid-19 пенсионеры, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, получали пенсию без прохождения физической идентификации. Теперь ее необходимо восстановить.

Где пройти идентификацию

  • В любом отделении Сбербанка или сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ;
  • средствами видеоконференцсвязи с работниками органов ПФУ;
  • в зарубежном дипломатическом учреждении Украины с последующей отправкой пакета документов по почте или онлайн.

В то же время для пенсионеров, которые стали внутренне перемещенными лицами после 24 февраля 2022 года, действуют общие правила физической идентификации.

Ранее мы сообщали, что с 1 марта 2024 украинцев ожидает масштабная индексация пенсионных выплат. Для некоторых граждан запланировано радикальное повышение.

Напоминаем, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дал разъяснение по выплате пенсий некоторым особым категориям граждан. В частности, известно, какие на 2024 год утверждены минимальные уровни выплат.

пенсии
Украина
пенсионеры
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соцвыплаты

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