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Пенсіонерам розповіли, що вони повинні терміново зробити, щоб надалі отримувати виплати

9 лютого 2024 19:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Пенсіонерам розповіли, що вони повинні терміново зробити, щоб надалі отримувати виплати
Люди пенсійного віку. Фото: Freepik
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні пенсіонери, які стали вимушено переміщеними особами раніше, ніж до 24 лютого 2022 року, можуть пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року пенсіонери. Здійснити цю процедуру мають усі одержувачі пенсій та соціальних виплат.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України у п'ятницю, 9 лютого.

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Дана процедура потрібна, щоб перевірити, чи дійсно виплату отримує саме той, кому її було призначено. Через карантин у зв‘язку з Covid-19 пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, отримували пенсію без проходження фізичної ідентифікації. Тепер її необхідно поновити.

Де пройти ідентифікацію

  • у будь-якому відділенні Ощадбанку чи сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
  • засобами відеоконференцзв’язку з працівниками органів ПФУ;
  • у закордонній дипломатичній установі України із подальшим відправленням пакета документів поштою чи онлайн.

Водночас для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 року, діють загальні правила фізичної ідентифікації.

Раніше ми повідомляли, що з 1 березня 2024 року українців чекає масштабна індексація пенсійних виплат. Для деяких громадян заплановане радикальне підвищення.

Нагадуємо, що Пенсійний фонд України (ПФУ) дав роз’яснення щодо виплат пенсій деяким особливим категоріям громадян. Зокрема, відомо, які на 2024 рік затверджено мінімальні рівні виплат.

пенсії
Україна
пенсіонери
економіка
соцвиплати

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