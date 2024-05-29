Патрульные в Белой Церкви спасли парня, который хотел покончить жизнь самоубийством
В городе Белая Церковь Киевской области патрульные Андрей Ткаличенко и Дмитрий Бондаренко спасли жизнь 17-летнему юноше, который намеревался совершить самоубийство. Парня госпитализировали в больницу.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины в Telegram во вторник, 28 мая.
В Белой Церкви спасли парня от самоубийства
Сообщение о намерении юноши поступило в полицию, и патрульные Ткаличенко и Бондаренко быстро прибыли по указанному адресу. Благодаря своему профессионализму и быстрой реакции они сумели наладить контакт с парнем и начали с ним общаться, пытаясь отвлечь его от трагического решения.
Несколько минут уговоров и искренняя забота о жизни юноши сделали свое: патрульным удалось подойти достаточно близко, чтобы схватить его за руки и увести в безопасное место.
На место происшествия были вызваны работники ювенальной превенции и медики. Молодого человека немедленно госпитализировали для оказания необходимой медицинской и психологической помощи. Полицейские обеспечили его безопасность и позаботились о том, чтобы он получил всю необходимую поддержку.
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