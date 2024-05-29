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Патрульные в Белой Церкви спасли парня, который хотел покончить жизнь самоубийством

29 мая 2024 09:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Патрульные в Белой Церкви спасли парня, который хотел покончить жизнь самоубийством
Патрульные Андрей Ткаличенко и Дмитрий Бондаренко. Фото: пресс-служба Патрульной полиции Украины / Telegran
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В городе Белая Церковь Киевской области патрульные Андрей Ткаличенко и Дмитрий Бондаренко спасли жизнь 17-летнему юноше, который намеревался совершить самоубийство. Парня госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины в Telegram во вторник, 28 мая.

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Сообщение о намерении юноши поступило в полицию, и патрульные Ткаличенко и Бондаренко быстро прибыли по указанному адресу. Благодаря своему профессионализму и быстрой реакции они сумели наладить контакт с парнем и начали с ним общаться, пытаясь отвлечь его от трагического решения.

Несколько минут уговоров и искренняя забота о жизни юноши сделали свое: патрульным удалось подойти достаточно близко, чтобы схватить его за руки и увести в безопасное место.

На место происшествия были вызваны работники ювенальной превенции и медики. Молодого человека немедленно госпитализировали для оказания необходимой медицинской и психологической помощи. Полицейские обеспечили его безопасность и позаботились о том, чтобы он получил всю необходимую поддержку.

Ранее житель Киевской области Станислав Московский, задержанный полицией, а затем — работниками ТЦК, пытался совершить самоубийство.

Также мы рассказывали, что сотрудник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона выбросился из окна своего дома. Инцидент произошел в ходе конфликта с супругой.

полиция
спасение
самоубийство
Нацполиция

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