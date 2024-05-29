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Патрульні у Білій Церкві врятували хлопця, який хотів покінчити життя самогубством

29 травня 2024 09:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Патрульні у Білій Церкві врятували хлопця, який хотів покінчити життя самогубством
Патрульні Андрій Ткаліченко та Дмитро Бондаренко. Фото: пресслужба Патрульної поліції України / Telegran
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У місті Біла Церква Київської області патрульні Андрій Ткаліченко та Дмитро Бондаренко врятували життя 17-річному юнаку, який мав намір вчинити самогубство. Хлопця ушпиталили до лікарні. 

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України в Telegram у вівторок, 28 травня. 

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Повідомлення про намір юнака надійшло до поліції, і патрульні Ткаліченко та Бондаренко швидко прибули на вказану адресу. Завдяки своїй професійності та швидкій реакції, вони зуміли налагодити контакт із хлопцем і почали з ним спілкуватися, намагаючись відвернути його від трагічного рішення.

Кілька хвилин вмовлянь і щира турбота про життя юнака зробили своє: патрульним вдалося підійти достатньо близько, щоб схопити його за руки та відвести у безпечне місце.

На місце події було викликано працівників ювенальної превенції та медиків. Юнака негайно ушпиталили для надання необхідної медичної та психологічної допомоги. Поліцейські забезпечили його безпеку та подбали про те, щоб він отримав всю необхідну підтримку.

Раніше житель Київщини Станіслав Московський, якого затримала поліція, а потім — працівники ТЦК, намагався вчинити самогубство

Також ми розповідали, що співробітник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викинувся з вікна свого помешкання. Інцидент стався в ході конфлікту з дружиною. 

поліція
порятунок
самогубство
Нацполіція

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