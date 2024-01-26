Итоги заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы - ПАСЕ

Выступление Елены Зеленской на заседании ПАСЕ. Фото: Council of Europe

Парламентская ассамблея Совета Европы принимает решение и призывает мир приложить все усилия для розыска и возвращения украинских детей, принудительно вывезенных в Россию, Беларусь и на временно оккупированные территории. Такое решение ПАСЕ приняла на заседании накануне.

Обо всех деталях заседания ПАСЕ рассказала журналистка Новини.LIVE из Франции Елена Милосердова.

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Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы

25 января в Страсбурге в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоялись срочные дебаты по положению украинских детей, пострадавших в результате российской агрессии против Украины.

В европарламентарии обратилась и первая леди Украины Елена Зеленская. По результатам дебатов ПАСЕ приняла резолюцию, а также ряд рекомендаций в руководящий орган Совета Европы — Комитет министров, направленных на ускорение и укрепление усилий международного сообщества и самой организации в защите украинских детей, в частности, поиска и возвращения детей, похищенных из Украины.

Выступление Елены Зеленской на заседании ПАСЕ. Фото: Council of Europe

Ведь, отмечается в резолюции, "чем больше времени проходит, тем меньше шансов найти этих детей, что может привести к тому, что их положение станет непоправимым".

При этом подчеркивается особая уязвимость детей-сирот, у которых нет помощи или законного представительства.

У нас нет 50 лет на спасение детей

Обращение Елены Зеленской эмоционально казалось почти сдержанным, но фактаж, цифры и конкретные истории детей, которые она доносила до депутатов, вряд ли оставили равнодушным.

В частности, в России к украинским детям применяют не только психологическое, но и физическое насилие. Чаще всего спасти удается старших детей, которые могут сами сообщить о себе, тогда как младших детей — беспомощных или запуганных — найти и освободить труднее. Что из более 19 тысяч детей, находящихся в российском плену, на сегодняшний день вернуть удалось лишь 388.

"Такими темпами на их возвращение понадобится 50 лет... Но человек теряет себя за меньший промежуток времени. И мы чувствуем это даже с возвращенными детьми. Время против нас. На днях российский диктатор отдал приказ предоставлять похищенным украинским детям российское гражданство. Нам нужно действовать быстрее, на самом деле у нас нет 50 лет на спасение детей. Даже год — это слишком много для похищенного ребенка", — сказала первая леди.

Первая леди Украины Елена Зеленская на заседании ПАСЕ. Фото: Council of Europe

Кстати, отметила Зеленская, если у кого-то из международного сообщества есть идеи о том, как помочь уже возвращенным детям, Украина будет рада такому сотрудничеству:

"Мы рады всему, что компенсирует нашим детям "ямы", избиения и угрозы, которые они перенесли в России".

Жена президента призвала всех действовать быстрее и сплоченнее. В частности, попросила присоединиться национальные парламенты:

"Должны заставить РФ выполнять Женевскую конвенцию и безотлагательно предоставить исчерпывающие списки имен и места пребывания всех украинских незаконно депортированных детей".

По завершении речи первой леди новоизбранный Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос, обращаясь к Елене Зеленской, заверил:

"Мы будем вместе с вами, чтобы найти должное решение для этого кошмара".

Президент ПАСЕ Теодорос Русополос. Фото: Council of Europe

Ни один ребенок не избежал последствий войны

Главный доклад о текущей ситуации с положением украинских детей подготовила и представила депутат от Украины, вице-президент ПАСЕ Елена Хоменко, которая подчеркнула, что ни один ребенок не избежал последствий этой войны.

Вице-президент ПАСЕ Елена Хоменко. Фото: Council of Europe

Она констатировала наличие множества проблем: время проходит, а бюрократические препятствия и отсутствие единых правовых механизмов остаются серьезными препятствиями.

"Судьба детей, у которых нет должного правового представительства, особенно сложна, это большая проблема, потому что для них воссоединение семей — не вариант. И здесь нашим основным принципом должны быть лучшие интересы детей", — отметила Хоменко.

Выступая перед Ассамблеей, докладчик отметила, что в рамках Плана действий Совета Европы для Украины "Устойчивость, восстановление и реконструкция" (на 2023-2026 годы) можно реализовать конкретные меры по защите и благополучию детей, на которых повлияла война.

Среди главных проблем Хоменко назвала восстановление домов, в чем может помочь Банк развития Совета Европы. Речь также идет о реабилитации детей, имеющих травму войны, и в этом большую роль, по ее словам, могут сыграть другие страны, принимая таких детей у себя и оказывая им необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Кроме того, Хоменко подчеркнула важность образовательных потребностей детей, отметив, что Россия разрушила в Украине тысячи образовательных учреждений, нуждающихся в восстановлении, а также необходимость построения бомбоубежищ, чтобы спасти детей от будущих нападений. Это требует значительных финансовых ресурсов, как в конце концов и школьные автобусы, так и необходимость цифровых решений, чтобы обеспечить отдаленное обучение. Также важно признание за рубежом украинских учебных программ.

Содокладчицей от ПАСЕ стала депутат от Италии Сандра Зампа. Среди прочего она подчеркнула, что внутренне перемещенные дети в Украине должны в достаточном количестве получать неотложную гуманитарную помощь и что об этом идет речь в предложенных к резолюции поправках.

Депутат от Италии Сандра Зампа. Фото: Council of Europe

Ведь, отметила Зампа, согласно данным ООН, план гуманитарной помощи получил лишь 53% от обещанного финансирования.

"Мы должны поддерживать усилия всех тех, кто оказывает гуманитарную помощь и уже смог помочь 11 миллионам людей в Украине. Но мы считаем, что 1,5 миллиона перемещенных детей до сих пор нуждаются в нашей поддержке", — констатировала содокладчица ПАСЕ.

О необходимости увеличения такой поддержки в своих выступлениях говорили все участники дебатов, а некоторые предложения при принятии резолюции принимались с голоса.

К примеру, устная поправка швейцарского депутата Пьера-Елена Фридеза о возможном увеличении заложенных в проекте резолюции 4,2 млрд долларов на нужды внутренне перемещенных лиц, для поддержки пострадавших от войны громад в Украине, а также украинских беженцев и принимающих их общин в течение 2024 года.

"Цель — усилить поправку, потому что если мы будем иметь цифру 4,2 млрд — это будет достаточно конкретная вещь. Поэтому я настаиваю, что увеличение в целом "между 4 и 5 млрд" необходимо. Это нам оставляет место для маневра, учитывая ситуацию, которая требует много финансов, и мы не знаем точно — сколько", — аргументировал Фридез.

Лучшие интересы ребенка, преступление геноцида, МКС и единогласное "за" ПАСЕ

За резолюцию, принятую на основе доклада Елены Хоменко, Ассамблея проголосовала единогласно (85 голосов), не было ни одного или воздержавшегося.

В документе ПАСЕ призвала национальные парламенты последовать ее примеру и принять декларации и/или резолюции, признающие депортации, принудительные перемещения и необоснованную задержку репатриации украинских детей, в том числе детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и других детей без сопровождения, которые находятся под контролем русской Федерации, как грех геноцида.

Так, по принудительному перемещению и депортации детей на временно оккупированные украинские территории, в Российскую Федерацию и Беларусь Ассамблея констатирует:

"Эти действия составляют военные преступления, преступления против человечности и даже... возможно геноцид, поскольку такие действия, как "включая убийства и принудительное перемещение детей из одной группы в другую группу с целью русификации, путем усыновления русскими семьями и/или перевода в детские дома под российским управлением или приемные пункты, такие как летние лагеря", могут быть признаны преступными, в соответствии со статьей II Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него".

Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Фото: Council of Europe

При этом в документе Ассамблея определяет, что возвращение в Украину депортированных и принудительно перемещенных детей, в частности, когда воссоединение семьи невозможно, соответствует принципу наилучших интересов ребенка. Эта позиция особенно важна, ведь именно "интересами ребенка" спекулирует Россия, пытаясь оправдывать похищение детей.

Кроме того, ПАСЕ призывает разработать эффективный юридический механизм возвращения украинских детей, а также отмечает соблюдение прав украинских детей, нашедших временное убежище за границей, в том числе и детей с инвалидностью и лишенных родительской опеки.

В то же время Ассамблея приветствует усилия Украины, включая выполнение плана действий "Bring Kids Back UA" и создание Международной коалиции стран для возвращения украинских детей, являющихся частью мирной формулы президента Зеленского.

Ассамблея призвала государства-члены Совета Европы продолжать поддерживать инициативы Международного уголовного суда, направленные на обеспечение неотвратимой ответственности Российской Федерации за военные преступления, совершенные против украинских детей, и подчеркнула важность решения МКС о выдаче ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львово-Беловой.

Также ПАСЕ настаивает на введении и последующем соблюдении санкций против РФ и Беларуси и включении в санкционные списки лиц, причастных к похищению украинских детей.

Не обошли стороной и пропагандистов. ПАСЕ предлагает государствам-членам через свои компетентные органы оценивать участие журналистов или других представителей СМИ в пропагандистских кампаниях, организованных РФ или Белоруссией в отношении указанных украинских детей, с целью применения в таких случаях надлежащих мер, например, отказа в аккредитации и доступе к публичным мероприятиям.

В целом документ достаточно большой и, основываясь на многих положениях международных конвенций, уделяет много внимания конкретным механизмам, срочным мерам и рекомендациям, которые должны способствовать идентификации, установлению местоположения и возвращению детей в Украину. А также защита их прав, где бы эти дети не находились.

Ведь, отмечает ПАСЕ, детей никогда нельзя использовать как средство давления или военные трофеи.