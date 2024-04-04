Получить психологическую поддержку военным будет легче — какой закон подписал Зеленский
Президент Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, регулирует механизм предоставления и получения психологической поддержки в армии. Соответствующий документ является частью обширной программы по восстановлению ментального здоровья, которую инициировала первая леди Елена Зеленская.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Какие изменения предусмотрены законом
"Это важная составляющая является частью Всеукраинской программы по восстановлению ментального здоровья, инициированной Первой леди Еленой Зеленской, и направлена на помощь военнослужащим", — написали в Минобороны, говоря о законе.
Отмечается, что документ:
- утверждает порядок психологического обеспечения военнослужащих;
- выделяет военно-учетную специальность — психолог с обязательным профильным образованием по специальностям 053 "Психология" или 225 "Медицинская психология";
- повышает требования к профессиональным компетенциям и стандартам для психологических специалистов.
Напомним, недавно военный психолог Андрей Козинчук заявил, что в настоящее время в Украине никто не занимается психологической поддержкой бойцов. Несмотря на то, что, по его словам, есть профессиональные специалисты и социальные работники, отсутствует отлаженная система оказания помощи.
К слову, в 2024 году ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась. Уровень безработицы среди этой категории граждан за год вырос на 3% до 30,95%.
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