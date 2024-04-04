Получить психологическую поддержку военным будет легче — какой закон подписал Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, регулирует механизм предоставления и получения психологической поддержки в армии. Соответствующий документ является частью обширной программы по восстановлению ментального здоровья, которую инициировала первая леди Елена Зеленская.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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"Это важная составляющая является частью Всеукраинской программы по восстановлению ментального здоровья, инициированной Первой леди Еленой Зеленской, и направлена на помощь военнослужащим", — написали в Минобороны, говоря о законе.

Отмечается, что документ:

утверждает порядок психологического обеспечения военнослужащих;

выделяет военно-учетную специальность — психолог с обязательным профильным образованием по специальностям 053 "Психология" или 225 "Медицинская психология";

повышает требования к профессиональным компетенциям и стандартам для психологических специалистов.

Напомним, недавно военный психолог Андрей Козинчук заявил, что в настоящее время в Украине никто не занимается психологической поддержкой бойцов. Несмотря на то, что, по его словам, есть профессиональные специалисты и социальные работники, отсутствует отлаженная система оказания помощи.

К слову, в 2024 году ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась. Уровень безработицы среди этой категории граждан за год вырос на 3% до 30,95%.