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Отримати психологічну підтримку військовим буде легше — який закон підписав Зеленський

4 квітня 2024 13:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Отримати психологічну підтримку військовим буде легше — який закон підписав Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський підписав закон №3621-IX, який, зокрема, врегульовує механізм надання та отримання психологічної підтримки в армії. Відповідний документ є частиною великої програми з відновлення ментального здоров'я, який ініціювала перша леді Олена Зеленська. 

Про це повідомило Міністерство оборони України. 

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"Це важлива складова є частиною Всеукраїнської програми з відновлення ментального здоровʼя, ініційованою Першою леді Оленою Зеленською, і спрямована на допомогу військовослужбовцям", — написали в Міноборони, говорячи про закон. 

Зазначається, що документ:

  • затверджує порядок психологічного забезпечення військовослужбовців;
  • виокремлює військово-облікової спеціальності — психолог з обов'язковою профільною освітою за спеціальностями 053 "Психологія" або 225 "Медична психологія";
  • підвищує вимоги до фахових компетенцій та стандартів для психологічних спеціалістів.

Нагадаємо, незодавно військовий психолог Андрій Козінчук заявив, що наразі в Україні ніхто не займається психологічною підтримкою бійців. Попри те, що за його словами, є професійні фахівці та соціальні працівники, відсутня налагоджена система надання допомоги. 

До слова, у 2024 році ситуація з працевлаштуванням ветеранів погіршилась. Рівень безробіття серед цієї категорії громадян за рік зріс на 3%, до 30,95%.

Володимир Зеленський
закон
Україна
військові
психологічна допомога
війна в Україні
війна

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