Получили 400 тыс. грн за справки о непригодности — на Ровенщине разоблачили работников ВВК и ТЦК

Задержанный член ВВК. Фото: Нацполиция

В Ровенской области правоохранители задержали члена военно-врачебной комиссии и его посредника. По данным следствия, врач выписывал фиктивные справки уклонистам о якобы их непригодности, за что они с посредником получили более 400 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в Telegram.

Читайте также:

Получили подозрение за помощь уклонистам

Полиция провела обыски в местах проживания фигурантов, в результате чего было обнаружено почти 5 млн грн в разной валюте.

Следствие установило, что организатором схемы является работник ВВК одного из медицинских учреждений региона и бывший сотрудник местного ТЦК.

Изъятые денежные средства во время обысков. Фото: Нацполиция

"Фигуранты способствовали в получении оснований для признания лиц непригодными к службе в ВСУ. За решение данного вопроса требовали от двух мужчин призывного возраста почти 10 500 долларов "вознаграждения", — говорится в сообщении.

Задержание преступников произошло 5 марта. Фигурантам выдвинули подозрение.

Изъятые денежные средства во время обысков. Фото: Нацполиция

Денежные средства, найденные у фигурантов. Фото: Нацполиция

Найденые деньги во время обысков. Фото: Нацполиция

Скриншот поста ДСР Нацполиции

Напомним, в Киеве чиновник обещал за 6500 долларов США вмешаться в работу комиссии, чтобы помочь получить инвалидность. При получении части денег в размере 4000 долларов он был арестован.

Добавим, в Одесской области раскрыли схему получения взяток от предпринимателей для уклонения от мобилизации. В группу входили, в том числе должностные лица одного из подразделений горсовета, занимающегося вопросами размещения рекламы.