Отримали 400 тис. грн за довідки про непридатність — на Рівненщині викрили працівників ВЛК та ТЦК
На Рівненщині правоохоронці затримали члена військово-лікарської комісії та його посередника. За даними слідства, лікар виписував фіктивні довідки ухилянтам про нібито їх непридатність, за що вони з посередником отримали понад 400 тис. грн.
Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Telegram.
Отримали підозру за допомогу ухилянтам
Поліція провела обшуки в місцях проживання фігурантів, внаслідок чого було виявлено майже 5 млн грн у різній валюті.
Слідство встановило, що організатором схеми є працівник ВЛК одного з медичних закладів регіону та колишній співробітник місцевого ТЦК.
"Фігуранти сприяли в отриманні підстав для визнання осіб непридатними до службу в ЗСУ. За розв’язання даного питання вимагали від двох чоловіків призовного віку майже 10 500 доларів "винагороди", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що затримання злочинців відбулося 5 березня. Фігурантам висунули підозру.
Нагадаємо, у Києві посадовець обіцяв за 6500 доларів США втрутитися в роботу комісії, щоб допомогти отримати інвалідність. Під час одержання частини грошей у розмірі 4000 доларів його арештували.
Додамо, на Одещині розкрили схему отримання хабарів від підприємців для ухилення від мобілізації. До групи входили у тому числі посадові особи одного з підрозділів міськради, що займається питаннями розміщення реклами.
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