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Отримали 400 тис. грн за довідки про непридатність — на Рівненщині викрили працівників ВЛК та ТЦК

8 березня 2024 04:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Отримали 400 тис. грн за довідки про непридатність — на Рівненщині викрили працівників ВЛК та ТЦК
Затриманий член ВЛК. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Рівненщині правоохоронці затримали члена військово-лікарської комісії та його посередника. За даними слідства, лікар виписував фіктивні довідки ухилянтам про нібито їх непридатність, за що вони з посередником отримали понад 400 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Telegram.

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Поліція провела обшуки в місцях проживання фігурантів, внаслідок чого було виявлено майже 5 млн грн у різній валюті.

Слідство встановило, що організатором схеми є працівник ВЛК одного з медичних закладів регіону та колишній співробітник місцевого ТЦК.

Вилучені кошти під час обшуків
Вилучені кошти під час обшуків. Фото: Нацполіція

"Фігуранти сприяли в отриманні підстав для визнання осіб непридатними до службу в ЗСУ. За розв’язання даного питання вимагали від двох чоловіків призовного віку майже 10 500 доларів "винагороди", — йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що затримання злочинців відбулося 5 березня. Фігурантам висунули підозру.

Вилучені кошти під час обшуків
Вилучені кошти під час обшуків. Фото: Нацполіція
Кошти, знайдені у фігурантів
Кошти, знайдені у фігурантів. Фото: Нацполіція
Знайдені гроші під час обшуків
Знайдені гроші під час обшуків. Фото: Нацполіція
Скриншот допису ДСР Нацполіції
Скриншот допису ДСР Нацполіції

Нагадаємо, у Києві посадовець обіцяв за 6500 доларів США втрутитися в роботу комісії, щоб допомогти отримати інвалідність. Під час одержання частини грошей у розмірі 4000 доларів його арештували.

Додамо, на Одещині розкрили схему отримання хабарів від підприємців для ухилення від мобілізації. До групи входили у тому числі посадові особи одного з підрозділів міськради, що займається питаннями розміщення реклами.

корупція
хабар
поліція
Україна
мобілізація
ВЛК
ухилянти

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