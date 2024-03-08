Отримали 400 тис. грн за довідки про непридатність — на Рівненщині викрили працівників ВЛК та ТЦК

Затриманий член ВЛК. Фото: Нацполіція

На Рівненщині правоохоронці затримали члена військово-лікарської комісії та його посередника. За даними слідства, лікар виписував фіктивні довідки ухилянтам про нібито їх непридатність, за що вони з посередником отримали понад 400 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Telegram.

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Поліція провела обшуки в місцях проживання фігурантів, внаслідок чого було виявлено майже 5 млн грн у різній валюті.

Слідство встановило, що організатором схеми є працівник ВЛК одного з медичних закладів регіону та колишній співробітник місцевого ТЦК.

Вилучені кошти під час обшуків. Фото: Нацполіція

"Фігуранти сприяли в отриманні підстав для визнання осіб непридатними до службу в ЗСУ. За розв’язання даного питання вимагали від двох чоловіків призовного віку майже 10 500 доларів "винагороди", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затримання злочинців відбулося 5 березня. Фігурантам висунули підозру.

Вилучені кошти під час обшуків. Фото: Нацполіція

Кошти, знайдені у фігурантів. Фото: Нацполіція

Знайдені гроші під час обшуків. Фото: Нацполіція

Скриншот допису ДСР Нацполіції

Нагадаємо, у Києві посадовець обіцяв за 6500 доларів США втрутитися в роботу комісії, щоб допомогти отримати інвалідність. Під час одержання частини грошей у розмірі 4000 доларів його арештували.

Додамо, на Одещині розкрили схему отримання хабарів від підприємців для ухилення від мобілізації. До групи входили у тому числі посадові особи одного з підрозділів міськради, що займається питаннями розміщення реклами.