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ООН объявила сбор средств для гумпомощи украинцам — сколько нужно собрать

15 января 2024 13:02
- Елена Максимова
ООН объявила сбор средств для гумпомощи украинцам — сколько нужно собрать
Последствия вражеского удара по жилому дому в Донецкой области. Фото: ГСЧС
- Елена Максимова

Организация Объединенных Наций 15 января обратилась к донорам с просьбой выделить 4,2 млрд долларов для поддержки пострадавших от российской агрессии украинских общин и украинских беженцев в течение 2024 года.

Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных дел.

Поддержка пострадавших от войны в Украине

Глава управления Мартин Гриффитс подчеркнул, что сотни тысяч украинских детей живут в общинах у линии фронта. Они напуганы, травмированы и лишены базовых потребностей.

"Уже один этот факт должен заставить нас сделать все возможное, чтобы увеличить гуманитарную помощь Украине", — сказал он.

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По оценкам ООН, более 14,6 млн человек, или 40% населения Украины, будут нуждаться в гуманитарной помощи. Организация не сможет поддержать всех. 3,1 миллиарда долларов должны быть предназначены для поддержки примерно 8,5 миллиона человек в Украине, остальные 1,1 миллиарда долларов — для беженцев и принимающих их общин за пределами Украины.

"Они исчезли из заголовков газет, но миллионы беженцев из Украины все еще нуждаются в срочной поддержке" , — отметил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Напомним, ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал Россию и Украину к немедленным шагам по деэскалации войны.

По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 10 200 граждан, в том числе 575 детей. Число раненых украинцев превысило 19 300 человек.

украинцы
ООН
беженцы
гуманитарная помощь
война в Украине

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