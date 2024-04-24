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У ООН достаточно доказательств о сексуальном насилии со стороны России против украинцев, — Кислица

24 апреля 2024 19:05
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Кислица вспомнил ООН о российских сексуальных зверствах над украинцами
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: УНИАН
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Россия применяет сексуальное насилие против украинцев как метод пыток и орудия войны. Организация Объединенных Наций имеет в своем распоряжении достаточно доказательств таких преступлений.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает корреспондент Укринформа.

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У ООН достаточно доказательств российских преступлений

В ходе мероприятия "Противодействие сексуальному насилию в отношении мужчин и мальчиков для поддержки международного мира и безопасности" Сергей Кислица заявил, что доказательства российских преступлений уже приведены в докладах генсека ООН, Независимой комиссии по расследованию ситуации в Украине и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"В этих отчетах подчеркивается широкое и систематическое использование сексуального насилия российскими войсками как орудия войны и пыток", — отметил он.

Представитель Украины заявил, что это поможет привлечь внимание к проблеме сексуального насилия над мужчинами. Российские оккупанты широко и систематически применяют его не только против военнопленных, но и гражданских лиц, которые тоже находятся в плену. Он добавил, что выводы со стороны независимой комиссии ООН позволяют шире увидеть, как Россия организует пытки, а начальство российской армии и правоохранительных органов знает об этом и не наказывает за нарушение традиций и обычаев войны.

"Мы твердо убеждены, что российская армия и российские правоохранительные органы, такие как ФСБ, должны быть включены в список сторон конфликта, доказуемо подозреваемых в совершении актов изнасилований и других форм сексуального насилия", — добавил Кислица.

Кислица призвал представителей других государств и чиновников ООН удвоить давление на Россию, чтобы остановить войну против Украины и военные преступления.

Напомним, в Украине выплаты от ООН для пенсионеров продлили еще на три месяца для девяти регионов. Также в приложении "Дія" появился новый сервис, благодаря которому можно подать заявление в международный Реестр убытков.

ООН
россияне
военные преступления
Сергей Кислица
насилие

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