Кислиця пригадав ООН про російські сексуальні звірства над українцями

Постпред України при ООН Сергій Кислиця. Фото: УНІАН

Росія застосовує сексуальне насильство проти українців, як метод тортур та знаряддя війни. Організація Об'єднаних Націй має у власному розпорядженні вже достатньо доказів таких злочинів.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає кореспондент Укрінформу.

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Під час заходу "Протидія сексуальному насильству щодо чоловіків та хлопчиків задля підтримання міжнародного миру та безпеки", Сергій Кислиця заявив, що докази російських злочинів вже наведені в доповідях генсека ООН, Незалежної комісії з розслідування ситуації в Україні та Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"У цих звітах підкреслюється широке і систематичне використання сексуального насильства російськими військами як знаряддя війни і тортур", — зазначив він.

Представник України заявив, що це допоможе привернути увагу до проблеми сексуального насильства над чоловіками. Російські окупанти широко та систематично застосовують його не лише проти військовополонених, а й проти цивільних осіб, які теж перебувають в полоні. Він додав, що висновки з боку незалежної комісії ООН дають можливість ширше побачити, як Росія організовує катування, а начальство російської армії та правоохоронних органів знає про це та не карає за порушення традицій та звичаїв війни.

"Ми твердо переконані, що російська армія та російські правоохоронні органи, такі як ФСБ, мають бути включені до списку сторін конфлікту, які доказово підозрюються у скоєнні актів зґвалтувань та інших форм сексуального насильства", — додав Кислиця.

Відтак Кислиця закликав представників інших держав та посадовців ООН подвоїти тиск на Росію, щоб зупинити війну проти України та воєнні злочини.

Нагадаємо, в Україні виплати від ООН для пенсіонерів продовжили ще на три місяці для дев'яти регіонів. Також у додатку "Дія" з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків.