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Омбусмен призывает провести расследование деятельности российского Красного Креста

15 марта 2024 12:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Омбусмен призывает провести расследование деятельности российского Красного Креста
Российский Красный Крест. Фото: Российский Красный Крест
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В сети распространяется информация о том, что Российский Красный Крест поддерживает войну РФ против Украины. В связи с этим, необходимо провести детальное расследование деятельности организации, которая нарушает правила нейтральности.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в пятницу, 15 марта.

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Лубинец заявил, что президент РКК связан с пропутинской "патриотической" организацией, а сотрудники общества выражают неприятие мира с "нацистами", принимают участие в военных сборах и организуют учения для детей, распространяя идеологию войны.

"РКК принимает участие в военных собраниях и учениях для детей, где распространяется идеология продолжения войны против Украины, используются символы агрессии "Z", — написал Лубинец.

По словам омбудсмена, Россия планирует финансировать новые организации РКК на временно оккупированных территориях. В связи с этим Лубинец обратился в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца с требованиями к публичному осуждению действий РКК, проведению прозрачного расследования, приостановлению членства РКК на время расследования, и исключению из федерации в случае подтверждения обвинений. 

"Напомню, что РКК является частью Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, поэтому должна соответствовать миссии и принципам движения. В частности, принципа "нейтральности", — добавил Лубинец.

Красный Крест
Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, ранее Лубинец заявил, что Красный крест не может попасть в места, где Россия удерживает военнопленных.

Также Лубинец в Организацию объединенных наций и Международный комитет Красного Креста по факту расстрела пленных украинцев в Авдеевке. 

пропаганда
Красный Крест
Дмитрий Лубинец
война в Украине
Россия

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