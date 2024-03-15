Омбусмен закликає провести розслідування діяльності російського Червоного Хреста

Російський Червоний Хрест. Фото: Російський Червоний Хрест

У мережі поширюється інформація про те, що Російський Червоний Хрест підтримує війну проти України. У зв'язку з цим необхідно провести детальне розслідування діяльності організації, яка порушує правила нейтральності.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у п'ятницю, 15 березня.

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Лубінець заявив, що президент РЧХ пов'язаний із пропутинською "патріотичною" організацією, а співробітники товариства висловлюють неприйняття миру з "нацистами", беруть участь у військових зборах та організують навчання для дітей, поширюючи ідеологію війни.

"РЧХ бере участь у військових зборах та навчаннях для дітей, де поширюється ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z", — написав Лубінець.

За словами омбудсмена, Росія планує фінансувати нові організації РЧХ на тимчасово окупованих територіях. У зв'язку з цим Лубінець звернувся до Міжнародної Федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця з вимогами до публічного засудження дій РЧХ, проведення прозорого розслідування, призупинення членства РЧХ на час розслідування та виключення з федерації у разі підтвердження звинувачень.

"Нагадаю, що РЧХ є частиною Міжнародної Федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, тому має відповідати місії та принципам руху. Зокрема, принципу "нейтральності", — додав Лубінець.

Повідомлення Дмитра Лубинця. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше Лубінець заявив, що Червоний хрест не може потрапити до місць, де Росія утримує військовополонених.

Також Лубінець в Організацію об'єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста за фактом розстрілу полонених українців в Авдіївці.