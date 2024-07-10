Турецкий омбудсмен может посетить Россию для проверки удержания пленных украинцев

Омбудсман Турции Шереф Малкоч и уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с турецким коллегой Шерефом Малкочем. Они обсудили возможный визит в Россию турецкого омбудсмана с проверкой удержания украинских пленных.

Об этом сообщил Дмитрий Лубинец в Telegram в среду, 10 июля.

Читайте также:

Удержание украинских пленников в России

"Провел онлайн-встречу с турецким коллегой, Главным Омбудсманом Шерефом Малкочем. Выразил благодарность Малкочу за наше продуктивное сотрудничество. В частности, за держание на контроле защиты прав украинских детей в Турции, пострадавших от российской агрессии. Обсудили усиление совместной работы с ЮНИСЕФ. Кроме того, обсудили возможный визит Малкоча на территорию России с целью мониторинга соблюдения прав украинских военнопленных", — рассказал Лубинец.

Лубинец во время онлайн-встречи. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Стороны также обсудили вопрос о механизмах возвращения украинских гражданских заложников. По словам Лубинца, на встрече присутствовал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, которого оккупанты удерживали с 2021 года. Он рассказал свои мысли омбудсману Турции как лицо, имеющее непосредственное знание о российской неволе.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, 10 июля волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео расстрела украинских военнопленных россиянами. По его словам, преступление совершили российские оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

Впоследствии Украина открыла уголовное производство по факту очередного военного преступления, совершенного военными российской армии.