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Омбудсмен Турции может посетить Россию с проверкой удержания украинских пленных

10 июля 2024 23:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Турецкий омбудсмен может посетить Россию для проверки удержания пленных украинцев
Омбудсман Турции Шереф Малкоч и уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с турецким коллегой Шерефом Малкочем. Они обсудили возможный визит в Россию турецкого омбудсмана с проверкой удержания украинских пленных.

Об этом сообщил Дмитрий Лубинец в Telegram в среду, 10 июля.

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"Провел онлайн-встречу с турецким коллегой, Главным Омбудсманом Шерефом Малкочем. Выразил благодарность Малкочу за наше продуктивное сотрудничество. В частности, за держание на контроле защиты прав украинских детей в Турции, пострадавших от российской агрессии. Обсудили усиление совместной работы с ЮНИСЕФ. Кроме того, обсудили возможный визит Малкоча на территорию России с целью мониторинга соблюдения прав украинских военнопленных", — рассказал Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
Лубинец во время онлайн-встречи. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Стороны также обсудили вопрос о механизмах возвращения украинских гражданских заложников. По словам Лубинца, на встрече присутствовал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, которого оккупанты удерживали с 2021 года. Он рассказал свои мысли омбудсману Турции как лицо, имеющее непосредственное знание о российской неволе.

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Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, 10 июля волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео расстрела украинских военнопленных россиянами. По его словам, преступление совершили российские оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

Впоследствии Украина открыла уголовное производство по факту очередного военного преступления, совершенного военными российской армии. 

россия Турция война украинцы Украина пленные Дмитрий Лубинец

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