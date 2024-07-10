Турецький омбудсман може відвідати Росію для перевірки утримання полонених українців

Омбудсман Туреччини може відвідати Росію з перевіркою утримання українських полонених
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч з турецьким колегою Шерефом Малкочем. Вони обговорили можливий візит в Росію турецького омбудсмана з перевіркою утримання українських полонених.
Про це повідомив Дмитро Лубінець у Telegram у середу, 10 липня.
Утримання українських полонених у Росії
"Провів онлайн-зустріч з турецьким колегою, Головним Омбудсманом Шерефом Малкочем. Висловив вдячність пану Малкочу за нашу продуктивну співпрацю. Зокрема за тримання на контролі захисту прав українських дітей у Туреччині, які постраждали від російської агресії. Обговорили посилення спільної роботи з ЮНІСЕФ. Окрім того, обговорили можливий візит пана Малкоча на територію Росії з метою моніторингу дотримання прав українських військовополонених", — розповів Лубінець.
Сторони також обговорили питання щодо механізмів повернення українських цивільних заручників. За словами Лубінця, на зустрічі був присутній заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого окупанти утримували з 2021 року. Він розповів свої думки омбудсману Туреччини як особа, яка має безпосереднє знання про російську неволю.
Нагадаємо, 10 липня волонтер Сергій Стерненко опублікував відео розстрілу українських військовополонених росіянами. За його словами, злочин вчинили російські окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку Збройних сил Росії.
Згодом Україна відкрила кримінальне провадження за фактом чергового воєнного злочину, вчиненого військовими російської армії.
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