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Омбудсман Туреччини може відвідати Росію з перевіркою утримання українських полонених

10 липня 2024 23:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Турецький омбудсман може відвідати Росію для перевірки утримання полонених українців
Омбудсман Туреччини Шереф Малкоч та уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч з турецьким колегою Шерефом Малкочем. Вони обговорили можливий візит в Росію турецького омбудсмана з перевіркою утримання українських полонених.

Про це повідомив Дмитро Лубінець у Telegram у середу, 10 липня.

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"Провів онлайн-зустріч з турецьким колегою, Головним Омбудсманом Шерефом Малкочем. Висловив вдячність пану Малкочу за нашу продуктивну співпрацю. Зокрема за тримання на контролі захисту прав українських дітей у Туреччині, які постраждали від російської агресії. Обговорили посилення спільної роботи з ЮНІСЕФ. Окрім того, обговорили можливий візит пана Малкоча на територію Росії з метою моніторингу дотримання прав українських військовополонених", — розповів Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Лубінець під час онлайн-зустрічі. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Сторони також обговорили питання щодо механізмів повернення українських цивільних заручників. За словами Лубінця, на зустрічі був присутній заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого окупанти утримували з 2021 року. Він розповів свої думки омбудсману Туреччини як особа, яка має безпосереднє знання про російську неволю.

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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 липня волонтер Сергій Стерненко опублікував відео розстрілу українських військовополонених росіянами. За його словами, злочин вчинили російські окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку Збройних сил Росії. 

Згодом Україна відкрила кримінальне провадження за фактом чергового воєнного злочину, вчиненого військовими російської армії. 

росія Туреччина війна українці Україна полонені Дмитро Лубінець

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