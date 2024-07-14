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Олимпиада на крови — во Франции прошел митинг в поддержку погибших украинских спортсменов

14 июля 2024 14:43
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Во Франции перед Олимипиадой почтили память погибших спортсменов из Украины
Митинг во Франции в поддержку выбитых украинских спортсменов. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В воскресенье, 13 июля 2024 года, украинская диаспора во Франции при поддержке Всемирного Конгресса Украинцев организовала в Париже марш памяти убитых украинских спортсменов. Накануне Олимпиады шествием прошли более тысячи человек и почтили 488 украинских спортсменов.  

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

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Шествие во время митинга во Франции. Источник: Министерство молодежи и спорта Украины

Участники прошли   маршем от площади Пантеона до площади Сен-Мишель в центре Парижа. Среди митингующих кроме украинцев французы, грузины, поляки, литовцы, эстонцы, а также сирийские и иранские оппозиционеры.

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Митинг в Париже. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

"Убитые Россией украинские атлеты имели все шансы представить Украину в Париже, однако их убила Россия. Теперь убитые украинские атлеты стали частью Небесной команды, которая навсегда вместе с нами", — сказал исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Среди погибших:

  • боксер Максим Галиничев;
  • стрелки Иван Бедняк и Егор Кигитов;
  • дзюдоист Станислав Гуленков;
  • тяжеловес Александр Пелешенко

По словам главы ведомства, у них были все шансы принять участие в Олимпийских играх в Париже, если бы их не убила Россия.

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Митинг в Париже. Источник: Министерство молодежи и спорта Украины

Речи во время мероприятия произнесли французские чиновники и члены украинской диаспоры. Вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев Владимир Когутяк отметил важность международной поддержки Украины.

"Мы повторяем призыв к объединяющему нас миру и справедливости", — сказал он.

В то же время заместитель мэра Парижа Франсуа Бешо призвал полностью отстранить российских спортсменов от Олимпиады во Франции.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил, что россиян не должно быть на Олимпиаде в каком-либо виде.

В то же время от участия в соревнованиях из-за давления отказался российский борец Шамиль Мамедов.

    

Франция спорт Украина Олимпийские игры Олимпиада-2024 спортсмен

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