Во Франции перед Олимипиадой почтили память погибших спортсменов из Украины

Олимпиада на крови — во Франции прошел митинг в поддержку погибших украинских спортсменов
В воскресенье, 13 июля 2024 года, украинская диаспора во Франции при поддержке Всемирного Конгресса Украинцев организовала в Париже марш памяти убитых украинских спортсменов. Накануне Олимпиады шествием прошли более тысячи человек и почтили 488 украинских спортсменов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.
Митинг в Париж и в поддержку погибших спортсменов Украины
Участники прошли маршем от площади Пантеона до площади Сен-Мишель в центре Парижа. Среди митингующих кроме украинцев французы, грузины, поляки, литовцы, эстонцы, а также сирийские и иранские оппозиционеры.
"Убитые Россией украинские атлеты имели все шансы представить Украину в Париже, однако их убила Россия. Теперь убитые украинские атлеты стали частью Небесной команды, которая навсегда вместе с нами", — сказал исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.
Среди погибших:
- боксер Максим Галиничев;
- стрелки Иван Бедняк и Егор Кигитов;
- дзюдоист Станислав Гуленков;
- тяжеловес Александр Пелешенко
По словам главы ведомства, у них были все шансы принять участие в Олимпийских играх в Париже, если бы их не убила Россия.
Речи во время мероприятия произнесли французские чиновники и члены украинской диаспоры. Вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев Владимир Когутяк отметил важность международной поддержки Украины.
"Мы повторяем призыв к объединяющему нас миру и справедливости", — сказал он.
В то же время заместитель мэра Парижа Франсуа Бешо призвал полностью отстранить российских спортсменов от Олимпиады во Франции.
Напомним, ранее исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил, что россиян не должно быть на Олимпиаде в каком-либо виде.
В то же время от участия в соревнованиях из-за давления отказался российский борец Шамиль Мамедов.
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