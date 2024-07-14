У Франції перед Оліміпіадою вшанували пам'ять загиблих спортсменів з України

Мітинг у Франції на підтримку вбитих українських спортсменів. Фото: Міністерство молоді та спорту України

У неділю, 13 липня 2024 року, українська діаспора у Франції за підтримки Світового Конгресу Українців організувала у Парижі марш пам'яті вбитих українських спортсменів. Напередодні Олімпіади ходою пройшли більше тисячі людей та вшанували 488 українських спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

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Хода під час мітингу у Франції. Джерело: Міністерство молоді та спорту України

Учасники пройшли маршем від площі Пантеону до площі Сен-Мішель у центрі Парижа. Серед мітингувальників крім українців — французи, грузини, поляки, литовці, естонці, а також сирійські й іранські опозиціонери.

Мітинг у Парижі. Фото: Міністерство молоді та спорту України

"Вбиті Росією українські атлети мали усі шанси представити Україну у Парижі, проте їх вбила Росія. Тепер вбиті українські атлети стали частиною Небесної команди, яка назавжди разом з нами", — сказав виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Серед загиблих:

боксер Максим Галінічев;

стрільці Іван Бідняк та Єгор Кігітов;

дзюдоїст Станіслав Гуленков;

важкоатлет Олександр Пелешенко

За словами глави відомства, вони мали усі шанси взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі, якби їх не вбила Росія.

Мітинг у Парижі. Джерело: Міністерство молоді та спорту України

Промови під час заходу виголосили французькі чиновники та члени української діаспори. Віцепрезидент Світового Конґресу Українців Володимир Когутяк наголосив на важливості міжнародної підтримки України.

"Ми повторюємо заклик до миру і справедливості, що нас об'єднує", — сказав він.

Водночас заступник мера Парижа, Франсуа Бешо, закликав повністю відсторонити російських спортсменів від Олімпіади у Франції.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що росіян не повинно бути на Олімпіаді в будь-якому вигляді.

Водночас від участі на змаганнях через тиск відмовився російський борець Шаміль Мамедов.