Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Олімпіада на крові — у Франції пройшов мітинг на підтримку загиблих українських спортсменів arrow

Олімпіада на крові — у Франції пройшов мітинг на підтримку загиблих українських спортсменів

14 липня 2024 14:43
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
У Франції перед Оліміпіадою вшанували пам'ять загиблих спортсменів з України
Мітинг у Франції на підтримку вбитих українських спортсменів. Фото: Міністерство молоді та спорту України
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У неділю, 13 липня 2024 року, українська діаспора у Франції за підтримки Світового Конгресу Українців організувала у Парижі марш пам'яті вбитих українських спортсменів. Напередодні Олімпіади ходою пройшли більше тисячі людей та вшанували 488 українських спортсменів. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Читайте також:

Мітинг у Париж і на підтримку загиблих спортсменів України

мітинг у франції
Хода під час мітингу у Франції. Джерело: Міністерство молоді та спорту України

Учасники пройшли  маршем від площі Пантеону до площі Сен-Мішель у центрі Парижа. Серед мітингувальників крім українців — французи, грузини, поляки, литовці, естонці, а також сирійські й іранські опозиціонери.

українці у франції мітинг
Мітинг у Парижі. Фото: Міністерство молоді та спорту України

"Вбиті Росією українські атлети мали усі шанси представити Україну у Парижі, проте їх вбила Росія. Тепер вбиті українські атлети стали частиною Небесної команди, яка назавжди разом з нами", — сказав виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Серед загиблих:

  • боксер Максим Галінічев;
  • стрільці Іван Бідняк та Єгор Кігітов;
  • дзюдоїст Станіслав Гуленков;
  • важкоатлет Олександр Пелешенко

За словами глави відомства, вони мали усі шанси взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі, якби їх не вбила Росія. 

олімпіада у парижі мітинг
Мітинг у Парижі. Джерело: Міністерство молоді та спорту України

Промови під час заходу виголосили французькі чиновники та члени української діаспори. Віцепрезидент Світового Конґресу Українців Володимир Когутяк наголосив на важливості міжнародної підтримки України.

"Ми повторюємо заклик до миру і справедливості, що нас об'єднує", — сказав він.

Водночас заступник мера Парижа, Франсуа Бешо, закликав повністю відсторонити російських спортсменів від Олімпіади у Франції.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що росіян не повинно бути на Олімпіаді в будь-якому вигляді. 

Водночас від участі на змаганнях через тиск відмовився російський борець Шаміль Мамедов. 

     

Франція спорт Україна Олімпійські ігри Олімпіада-2024 спортсмен

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня