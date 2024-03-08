Олигарх Жеваго пытается дискредитировать ДБР ради избежания ответственности

Олигарх Константин Жеваго. Фото: LIGA.net

Беглец олигарх Константин Жеваго планирует дискредитационную кампанию против Государственного бюро расследований относительно якобы давления на бизнес. Он делает это для того, чтобы избежать ответственности за попытки довести до банкротства ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований в пятницу, 8 марта.

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Следствие против должностных лиц ЧАО

Сотрудники ДБР расследуют деятельность чиновников ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", принадлежащего эксолигарху Константину Жеваго. следователи узнали, что Жеваго намерено оплатить разным медиаресурсам и экспертам масштабную кампанию по дискредитации Бюро.

В ДБР рассказали, что в 2023 году было объявлено о подозрении семью руководителям и должностным лицам Полтавского ГОКа. Они незаконным образом завладели почти 400 млн грн от добычи и продажи полезных ископаемых государственного значения.

В августе 2023 года судом первой инстанции был наложен арест на имущество ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", а именно полувагоны и железнодорожный подъездный путь.

В Бюро подчеркнули, что не было совершено никаких следственных действий, которые помешали бы добыче продукции. Также арестованное имущество не передавалось в управление другим лицам.

Действия олигарха Жеваго

В свою очередь, эксолигарх, пользуясь сложной ситуацией в стране, готовит масштабную дискредитационную компанию против правоохранительной системы.

Жеваго намерен скомпрометировать следствие, чтобы сохранить личные активы и не выполнять финансовые обязательства перед собственными кредиторами.

"Свои действия Жеваго хочет прикрыть заявлениями о якобы давлении на бизнес, хотя по данным следствия, он сам лично планировал довести до банкротства Полтавский ГОК", — подчеркнули в Бюро.

В ДБР добавили, что такими действиями эксолигарх мог лишить заработка обычных работников предприятия, а также навредить экономической безопасности государства.

Сотрудники ДБР Украины инициировали арест вертолета, владельцем которого является экснардеп, акционер банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.

Полиция Франции отпустила украинского бизнесмена Жеваго под залог в 1 млн евро. Предпринимателя обвиняют в растрате украинских средств.