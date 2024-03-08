Олігарх Жеваго намагається дискредитувати ДБР з метою уникнення відповідальності

Олігарх Костянтин Жеваго. Фото: LIGA.net

Олігарх-втікач Костянтин Жеваго планує дискредитаційну кампанію проти Державного бюро розслідувань щодо начебто тиску на бізнес. Він робить це для того, щоб уникнути відповідальності за спроби довести до банкрутства ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 8 березня.

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Слідство проти посадовців ПрАТ

Співробіники ДБР розслідують діяльність посадовців ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", який належить ексолігарху Костянтину Жеваго. слідчі дізналися, що Жеваго має намір оплатити різним медіаресурсам та експертам масштабну кампанію для дискредитації Бюро.

В ДБР розповіли, що у 2023 році було оголошено про підозру сімом керівникам та посадовцям Полтавського ГЗК. Вони незаконним чином заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та продажу корисних копалин державного значення.

У серпні 2023 року судом першої інстанції було накладено арешт на майно ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", а саме напіввагони та залізничну під’їзну колію.

В Бюро наголосили, що не було здійснено жодних слідчих дій, які б завадили видобутку продукції. Також арештоване майно не передавалося в управління іншим особам.

Дії олігарха Жеваго

В свою чергу, ексолігарх, користуючись складною ситуацією в країні, готує масштабну дискредитаційну компанію проти правоохоронної системи.

Жеваго має намір скомпрометувати слідство аби зберегти особисті активи та не виконувати фінансові зобов’язання перед власними кредиторами.

"Свої дії Жеваго хоче прикрити заявами про нібито тиск на бізнес, хоча за даними слідства, він сам особисто планував довести до банкрутства Полтавський ГЗК", — наголосили в Бюро.

В ДБР додали, що такими діями ексолігарх міг позбавити заробітку звичайних працівників підприємства, а також нашкодити економічній безпеці держави.

Співробітники ДБР України ініціювали арешт гелікоптера, власником якого є екснардеп, акціонер банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.

Поліція Франції відпустила українського бізнесмена Жеваго під заставу 1 млн євро. Підприємця звинувачують у розтраті українських коштів.