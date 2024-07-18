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Елена Трегуб объяснила, что означает "неотвратимый" путь Украины в НАТО

18 июля 2024 06:39
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Неотвратимый путь в НАТО – что это значит
Исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб. Фото: скриншот
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

В Вашингтоне прошел саммит НАТО. Украина не получила на нем приглашения в Альянс, однако получила официальный статус "неотвратимого" пути в НАТО.

Что это значит для Украины в интервью Новини.LIVE объяснила исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб.

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Что означает неотвратимый путь в НАТО

Хотя Украина и не получила приглашение в НАТО, однако получила официальное обещание неотвратимого пути. Но даже слово "неотвратимый" не все страны хотели использовать. Поэтому это уже дипломатическое достижение.

"Есть борьба между разными странами внутри НАТО, которые толкают активнее помогать Украине, и есть те страны, которые против. И в этой борьбе победили те страны, которые использовали слово "неотвратимый". Я думаю, что Путину это слово не понравилось. Но простым украинцам, которые под бомбами, от этого слова не легче становится", — рассказала Елена Трегуб.

Однако, по словам Елены, не стоит ожидать, что НАТО после этого примет Украину в так называемую "семью НАТО" и выполнит более веские просьбы Украины, как вот закрыть небо над западной частью страны или снять запрет по дальности ударов по территории России.

Напомним, в Вашингтоне прошел юбилейный 75-й саммит НАТО. На нем ключевой темой была помощь Украине в войне против России и будущее вступление страны в НАТО.

Президент США Джо Байден в ходе саммита заявил, что переговоры с Россией сейчас бессмысленны.

США НАТО Украина саммит политики Саммит НАТО в Вашингтоне

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