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Олена Трегуб пояснила, що означає "невідворотний" шлях України в НАТО

18 липня 2024 06:39
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Невідворотний шлях в НАТО - що це означає
Виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб. Фото: скріншот
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

У Вашингтоні пройшов саміт НАТО. Україна очікувано не отримала на ньому запрошення до Альянсу, однак отримала офіційний статус "невідворотного" шляху до НАТО. 

Що це означає для України в інтервʼю Новини.LIVE пояснила виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб. 

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Хоча Україна й не отримала запрошення в НАТО, однак отримала офіційну обіцянку невідворотного шляху. Та навіть слово "невідворотний" не всі країни хотіли використовувати. Тож це вже є дипломатичним досягненням. 

"Є боротьба між різними країнами всередині НАТО, які штовхають активніше допомагати Україні, і є ті країни, які проти. І в цій боротьбі перемогли ті країни, які використали слово "невідворотний". Я думаю, що Путіну це слово не сподобалося. Але простим українцям, які під бомбами, від цього слова не легше стає", — розповіла Олена Трегуб. 

Однак, на за словами пані Олени, не варто очікувати, що НАТО після цього прийме Україну в так звану "сімʼю НАТО" і виконає більш вагомі прохання України, як от закрити небо над західною частиною країни чи зняти заборону по дальності ударів по території Росії.

Нагадаємо, у Вашингтоні пройшов ювілейний 75-й саміт НАТО. На ньому ключовою темою була допомога Україні у війні проти Росії та майбутній вступ країни до НАТО.

Президент США Джо Байден під час саміту заявив, що переговори з Росією зараз не мають сенсу. 

США НАТО Україна саміт політики Саміт НАТО у Вашингтоні

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