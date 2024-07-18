Невідворотний шлях в НАТО - що це означає

Виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб. Фото: скріншот

У Вашингтоні пройшов саміт НАТО. Україна очікувано не отримала на ньому запрошення до Альянсу, однак отримала офіційний статус "невідворотного" шляху до НАТО.

Що це означає для України в інтервʼю Новини.LIVE пояснила виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб.

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Хоча Україна й не отримала запрошення в НАТО, однак отримала офіційну обіцянку невідворотного шляху. Та навіть слово "невідворотний" не всі країни хотіли використовувати. Тож це вже є дипломатичним досягненням.

"Є боротьба між різними країнами всередині НАТО, які штовхають активніше допомагати Україні, і є ті країни, які проти. І в цій боротьбі перемогли ті країни, які використали слово "невідворотний". Я думаю, що Путіну це слово не сподобалося. Але простим українцям, які під бомбами, від цього слова не легше стає", — розповіла Олена Трегуб.

Однак, на за словами пані Олени, не варто очікувати, що НАТО після цього прийме Україну в так звану "сімʼю НАТО" і виконає більш вагомі прохання України, як от закрити небо над західною частиною країни чи зняти заборону по дальності ударів по території Росії.

Нагадаємо, у Вашингтоні пройшов ювілейний 75-й саміт НАТО. На ньому ключовою темою була допомога Україні у війні проти Росії та майбутній вступ країни до НАТО.

Президент США Джо Байден під час саміту заявив, що переговори з Росією зараз не мають сенсу.