оккупанты украли у Украины популярный сладкий напиток

Магазин во временно оккупированном Рубежном. Фото иллюстративное: Telegram

Россияне продолжают активно воровать украинские бренды. На этот раз они похитили сладкую газировку от бренда "Живчик" от компании "Оболонь", из-за чего снова неловко оконфузились.

Об этом сообщили в соцсетях.

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По сообщению пользователей соцсетей в супермаркетах на оккупированной территории стал продаваться украденный россиянами "Живчик". Но, как отметили пользователи, есть нюанс.

Источник: соцсети

По сообщению, внешний вид бутылки абсолютно скопирован и не отличается от оригинала. Однако оккупанты "добавили" в наименование продукта две буквы, и вместо всем известного украинского "Живчика" получили поддельный оккупационный "Живунчик".

Напомним, что ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что за 2023 год россияне вывезли с временно оккупированных территорий 4,8 тонн украинского зерна. Кроме того, местные аграрии должны сдавать захватчикам зерно по более низкой цене, чем на рынке.

Добавим, что львовская сеть быстрого питания "Я Люблю Кебаб" обвинила РФ в незаконном использовании своего торгового наименования и дизайна логотипа. В Белгороде открыт ресторан, использующий такое же название и логотип, как в украинской сети.