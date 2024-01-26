Окупанти вкрали в України популярний солодкий напій

Магазин у тимчасово окупованому Рубіжному. Фото ілюстративне: Telegram

Росіяни продовжують активно красти українські бренди. Цього разу вони викрали солодку газовану воду під брендом "Живчик" від компанії "Оболонь", через що знову незграбно осоромилися.

Про це повідомили в соцмережах.

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За повідомленням користувачів соцмереж у супермаркетах на окупованій території став продаватися вкрадений росіянами "Живчик". Та як зазначили юзери, є нюанс.

Джерело: соцмережі

За повідомленням, зовнішній вигляд пляшки абсолютно скопійований, і не відрізняється від оригіналу. Проте окупанти "додали" в найменування продукту дві букви, і замість всім відомого українського "Живчика" отримали підробний окупаційний "Живунчик".

Нагадаємо, що раніше у Центрі національного спротиву розповіли, що за 2023 рік росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій 4,8 тонни українського зерна. Крім того, місцеві аграрії мають здавати загарбникам зерно за нижчою ціною, ніж на ринку.

Додамо також, що львівська мережа швидкого харчування "Я Люблю Кебаб" звинуватила РФ у незаконному використанні свого торгового найменування та дизайну логотипа. У Бєлгороді відкрито ресторан, який використовує таку саму назву та логотип, як в української мережі.