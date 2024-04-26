Оккупанты сбросили на Сумы две авиабомбы —есть погибшие
Войска российских окупантов сбросили две авиабомбы на город Сумы. Также они обстреляли гражданскую инфраструктуру города Белополье Сумской области.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в пятницу, 26 апреля.
Какие последствия обстрела Сумской области
В течение двух часов враг из артиллерии обстреливал гражданскую инфраструктуру Белополья Сумского района. В результате атаки погибли две женщины, 77 и 69 лет. Три женщины получили ранения. Повреждены многоэтажки и частные дома.
Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по промышленному объекту в Сумах, предварительно с использованием двух управляемых авиационных бомб.
На местах работают полицейские, спасатели и другие профильные службы.
Ранее мы писали, что российские захватчики обстреляли Сумы КАБами утром, 26 апреля.
Напомним, что сегодня утром кафиры обстреляли КАБами населенный пункт Дергачи на Харьковщине. В результате атаки пострадали дети.
Впоследствии стало известно, что под удар попал жилой дом. Число пострадавших в результате этого попадания возросло до четырех человек.
Читайте Новини.LIVE!