Окупанти скинули на Суми дві авіабомби — є загиблі

Постраждала від удару ворога будівля на Сумщині. Фото: Національна поліція України

Війська російських окупантів скинули дві авіабомби на місто Суми. Також вони обстріляли цивільну інфраструктуру міста Білопілля на Сумщині.

Про це повідомила пресслужба МВС України у п'ятницю, 26 квітня.

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Протягом двох годин ворог з артилерії обстрілював цивільну інфраструктуру Білопілля Сумського району. Унаслідок атаки загинули дві жінки, 77 та 69 років. Три жінки отримали поранення. Пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки.

Житловий будинок на Сумщині після обстрілів ворога. Фото: Нацполіція

Крім того, окупанти завдали авіаційного удару по промисловому об’єкту в Сумах, попередньо з використанням двох керованих авіаційних бомб.

Багатоповерхівка у Сумах після ворожого авіаудару. Фото: Нацполіція України

На місцях працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.

Раніше ми писали, що російські загарбники обстріляли Суми КАБами вранці, 26 квітня.

Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти обстріляли КАБами населений пункт Дергачі на Харківщини. Внаслідок атаки постраждали діти.

Згодом стало відомо, що під удар потрапив житловий будинок. Кількість постраждалих внаслідок цього влучання зросла до чотирьох осіб.