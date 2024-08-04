Российские дроны прицельно били по мирным жителям Херсонщины и по машине скорой помощи

Машина скорой помощи после российского обстрела. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В субботу российские операторы дронов специально прицельно атаковали машину скорой помощи в Херсонской области, а также подростка, который шел по улице в населенном пункте Белозерцы. Также под удар оккупантов попали несколько украинцев в Антоновке.

Об этом в своем Telegram 3 августа, в субботу, сообщил Александр Прокудин — глава Херсонской ОГА.

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По данным главы ОГА, россияне сбросили боеприпас с БпЛА на 12-летнего мальчика, который получил взрывную травму и контузию, а также ранение ноги и живота. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Трое мужчин 28, 39 и 41 лет попали под удар российского дрона в Антоновке, получив взрывные травмы и многочисленные ранения.

Когда на место происшествия прибыли медики, то оккупанты снова нанесли удар, применив беспилотник. Поврежден автомобиль. Врачебная бригада не пострадала.