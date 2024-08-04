Російські дрони прицільно били по мирних мешканцях Херсонщини та по машині швидкої допомоги

Машина швидкої допомоги після російського обстрілу. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У суботу російські оператори дронів спеціально прицільно атакували машину швидкої допомоги на Херсонщині, а також підлітка, що йшов вулицею у населеному пункті Білозерці. Також під удар окупантів потрапили декілька українців в Антонівці.

Про це у своєму Telegram 3 серпня, у суботу повідомив Олександр Прокудін — голова Херсонської ОДА.

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За даними голови ОДА, росіяни скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Троє чоловіків 28, 39 та 41 років потрапили під удар російського дрону в Антонівці отримавши вибухові травми та численні поранення.

Коли на місце події прибули медики, то окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала.