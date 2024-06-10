Армия РФ атаковала Николаевскую область — что известно

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Николаевскую область. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram в понедельник, 10 июня.

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Под артиллерийским ударом врага оказалась Куцурубская громада. Обстрел произошел в 16:15. Ким добавил, что пострадавших нет.

Пост Кима. Фото: скриншот

Напомним, 9 июня Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры последствий российских атак на Херсонскую область в течение прошлой недели. Он призвал международных партнеров предоставить Украине системы ПВО.

Также 8 июня российские войска в очередной раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Для этого враг использовал дроны-камикадзе и артиллерию.