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Оккупанты обстреляли Николаевскую область — детали от ОВА

10 июня 2024 07:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Армия РФ атаковала Николаевскую область — что известно
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Фото: t.me/mykolaivskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Николаевскую область. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram в понедельник, 10 июня.

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Под артиллерийским ударом врага оказалась Куцурубская громада. Обстрел произошел в 16:15. Ким добавил, что пострадавших нет.

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Пост Кима. Фото: скриншот

Напомним, 9 июня Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры последствий российских атак на Херсонскую область в течение прошлой недели. Он призвал международных партнеров предоставить Украине системы ПВО.

Также 8 июня российские войска в очередной раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Для этого враг использовал дроны-камикадзе и артиллерию.

Украина
оккупанты
обстрелы
Виталий Ким
война
Николаевская область

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